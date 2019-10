Le pagelle del Sassuolo - Boga sciatore. I difensori sbagliano troppo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sassuolo-Inter 3-4 (2' Lautaro, 16' Berardi, 38' Lukaku, 45' Lukaku, 71' Lautaro, 74' Djuricic, 81' Boga)

Consigli 6 - Sui 4 gol dell'Inter ha oggettivamente poche colpe. Per il resto salva i suoi in un paio di occasioni, facendosi vedere sicuro anche con i piedi e nelle uscite.

Muldur 5 - Giornata complicata per il giovane turco che ha spesso e volentieri a che fare con un ispiratissimo Lautaro Martinez. Perde spesso il duello con l'argentino e regala il secondo rigore all'Inter, quello che porta all1-4. (dal 77esimo Toljan sv).

Marlon 5,5 - La difesa del Sassuolo, specialmente nel primo tempo, proprio non funziona. Ma il brasiliano non commette errori particolari e nella ripresa è comunque bravo in un paio di circostanze.

Peluso 5,5 - Nei primi 35 minuti di partita è magistrale su Lukaku. Poi però, al 38', si fa attrarre nella trappola del belga e sbaglia l'intervento aprendo la strada al vantaggio nerazzurro.

Tripaldelli 5 - Prima da titolare in Serie A infarcita di errori, per l'azzurrino. Sul primo gol di Lautaro lascia troppo spazio all'argentino, nel secondo tempo si fa notare per diversi errori tecnici sia in fase offensiva che difensiva.

Duncan 5,5 - Nel primo tempo il centrocampo del Sassuolo fa decisamente poco filtro, con l'Inter che a tratti è padrona del gioco e del campo. Nella ripresa cambia la storia e Duncan si fa vedere al solito per il grande agonismo.

Magnanelli 5,5 - Il cervello della manovra di De Zerbi si perde nel primo tempo complicato della squadra. Meglio anche lui nella ripresa, quando è più nel vivo del gioco e riesce a guidare i compagni.

Obiang 6 - Fin quando resta in campo regala fisicità e idee al centrocampo di De Zerbi. Bello l'assist per la corsa di Caputo, peccato che l'arbitro Giacomelli annulli la rete per millimetrico fuorigioco. (dal 52esimo Boga 7 - Serve il pallone a Djuricic per la rete del 2-4 e segna con una straordinaria serpentina da sciatore il gol del 3-4 che di fatto regala un finale emozionante).

Traorè 6 - Schierato nel ruolo ibrido di trequartista alle spalle di Caputo-Berardi, nella prima mezzora la sua posizione crea non pochi problemi all'equilibrio tattico nerazzurro. Cala col passare dei minuti. (dal 65esimo Djuricic 6,5 - Entra e segna il gol che regala nuova energia al Sassuolo. Ottimo impatto sulla gara).

Berardi 6,5 - Almeno ci prova, nel primo tempo. Bellissima la rete, di destro, per il momentaneo 1-1. E' senza ombra di dubbio il più pimpante ed il più pericoloso del Sassuolo di De Zerbi anche se nella ripresa perde un po' di efficacia in zona gol.

Caputo 5,5 - Non incide come al solito. La sua prova è comunque positiva dal punto di vista dell'impegno e dell'aiuto alla squadra, ma nell'arco dei 90' manca la sua presenza all'interno dell'area di rigore.