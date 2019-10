Le pagelle del Sassuolo - Boga il migliore. Marlon, errore clamoroso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sassuolo-Fiorentina

Consigli 6 - Non può niente sui due gol della Fiorentina. Per il resto la sua partita è piuttosto tranquilla, visto che i viola non lo impegnano a fondo.

Toljan 5,5 - Soffre nel confronto con Dalbert nella corsia destra del Sassuolo. Il brasiliano è pericoloso e riesce quasi sempre ad avere la meglio su di lui. De Zerbi rimpiange Lirola e l'ex Borussia Dortmund, nella gara contro i viola, non ha fatto niente per far ricredere il suo allenatore.

Marlon 5 - In difesa non è certo impeccabile ma la cosa che resta sotto gli occhi di tutti è il clamoroso gol fallito al novantesimo che avrebbe potuto dare un punto alla sua squadra. Serata da dimenticare.

Romagna 5,5 - Va in difficoltà come il suo compagno di reparto, soprattutto quando la Fiorentina inizia a spingere con più continuità nel secondo tempo.

Peluso 6 - Il migliore del pacchetto arretrato del Sassuolo. Non va mai in apnea contro Sottil e anche quando entra Ghezzal la musica non cambia. Positiva la sua prova nonostante la sconfitta.

Duncan 5,5 - Sbaglia nell'azione che porta al gol del vantaggio della Fiorentina. Ingenuo nel perdere palla macchiando una partita che fino a quel momento lo aveva visto positivo. (Dall'82' Traoré sv).

Magnanelli 6 - Sufficiente la sua prova. Prova a mettere ordine non rinunciando neanche alla quantità. È il capitano e resta uno degli ultimi ad alzare bandiera bianca.

Djuricic 5,5 - Opaco per tutto il tempo in cui resta in campo. Sicuramente il meno dinamico nel centrocampo neroverde, tanto che De Zerbi decide di sostituirlo dopo neanche un'ora di gioco. (Dal 56' Obiang 5,5 - Entra ma la sostanza non cambia, anzi. La Fiorentina inizia a premere per vincere e l'ex Samp non riesce a incidere).

Berardi 5,5 - Non si vede quasi mai e anche quando ha dei buoni palloni tra i piedi quasi mai fa la scelta giusta. Spreca un buon calcio di punizione e non è mai pericoloso dalle parti di Dragowski.

Caputo 5 - Impalpabile la sua prestazione. Esce a 20 minuti dalla fine dopo non aver lasciato il segno. Da uno come lui, che ci ha sempre abituato bene fin dalla passata stagione, è lecito aspettarci di più. (Dal 69' Defrel 5,5 - Non riesce a dare la scossa che serviva al Sassuolo per provare a vincere).

Boga 6,5 - Splendido il gol con il quale ha sbloccato la partita. Quando si accende crea sempre scompiglio, ma nel secondo tempo non si vede praticamente mai.