Le pagelle del Sassuolo - Boga impalpabile. Berardi e Djuricic non riescono a pungere

Pegolo 6 - Si fa trovare pronto in tutte le occasioni in cui è chiamato in causa. Nessun miracolo, ma sempre attento e presente.

Ayhan 5,5 - Spinazzola è un cliente molto difficile da contenere e va spesso in difficoltà. Rischia tanto nel finale colpendo la palla con la mano su un tentativo di cross dello stesso esterno giallorosso.

Marlon 6 - Contiene bene Dzeko e non va mai in difficoltà neanche contro gli altri attaccanti giallorossi.

Ferrari 6,5 - Ottima prestazione per il centrale italiano che insieme al suo compagno di reparto limita al massimo Dzeko. Prova anche a farsi vedere in area avversaria sulle palle inattive.

Rogerio 6 - Nel primo tempo si fa vedere anche in zona offensiva, poi cala. Bel duello fisico con Karsdorp.

Obiang 5,5 - Mette quantità nella mediana del Sassuolo. Nel finale la stanchezza si fa sentire e rischia anche il cartellino rosso per un'entrataccia su Pellegrini. (Dall'85' Bourabia sv).

Locatelli 6 - Prestazione sufficiente ma nulla di più. Mette ordine e prova a farsi vedere dalle parti di Mirante.

Berardi 5,5 - Non punge. Prestazione non certo indimenticabile e alcuni passaggi sbagliati di troppo.

Lopez 6 - Gioca nel ruolo di trequartista e non demerita. Suo lo strappo che ha portato al fallo che è costata l'espulsione a Pedro. (Dal 46' Raspadori 5 - Mai pericoloso, neanche un tentativo per provare a far male alla Roma).

Boga 5 - Veramente impalpabile. Non accelera mai e fa arrabbiare moltissimo De Zerbi che ha pensato di sostituirlo per la prima volta dopo neanche un quarto d'ora di gioco. (Dal 73' Haraslin 6 - Trova subito il gol ma l'urlo gli si strozza in gola per una questione di centimetri: un piede in fuorigioco gli ha negato la gioia di decidere la partita).

Djuricic 5,5 - Nel primo tempo è frizzante, in un ruolo, quello di prima punta, non suo. Nella ripresa, riportato sulla trequarti, cala vistosamente. (Dal 73' Traore 6 - Fornisce ad Haraslin l'assist per il gol del vantaggio, poi annullato dall'arbitro per fuorigioco).

De Zerbi 5,5 - La sua squadra non ha avuto la rabbia di andare a vincere una partita che con l'espulsione di Pedro si era messa, almeno sulla carta in discesa. Passo indietro rispetto alle ultime uscite.