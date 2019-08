Le pagelle del Sassuolo - Boga imprendibile, Caputo-gol. Male i terzini

Torino-Sassuolo 2-1 (14' e 55' Zaza, 69' Caputo)

Consigli 6 - Due gol subiti, ma anche qualche intervento di ottimo spessore. In primis, la risposta tempestiva alla conclusione da distanza ravvicinata di De Silvestri nel primo tempo.

Toljan 5 - Perde completamente la sfida sulla fascia con Ansaldi, venendo costantemente superato tanto in velocità quanto palla al piede. Esordio da dimenticare per l’ex Borussia Dortmund (Dal 67’ Muldur 6 - Entra quando il Sassuolo alza il baricentro e cerca il pareggio con ogni energia. Contributo importante il suo, anche se il risultato del match alla fine non è quello sperato dai neroverdi).

Marlon 5 - Qualche amnesia e troppa sofferenza. È vero che davanti a sé stasera trova due attaccanti già in grande forma come Belotti e Zaza, ma il centrale brasiliano lascia davvero troppo a desiderare.

Ferrari 5,5 - Perde Zaza in marcatura in occasione del colpo di testa che vale l’1-0, poi prova a riscattarsi con un’incornata che finisce al lato di un soffio.

Rogerio 5 - Male, malissimo sulla fascia sinistra del Sassuolo. De Silvestri lo sovrasta fisicamente e sfiora pure il gol del raddoppio quando taglia alla perfezione l’area di rigore anticipando proprio il brasiliano (Dal 46’ Peluso 5,5 - Un po’ meglio rispetto a Rogerio, fa sentire tutta la sua esperienza nelle due fasi e non è un caso che De Silvestri si plachi almeno parzialmente nella ripresa)

Bourabia 5,5 - Sulle fasce, ma anche a centrocampo. Il Sassuolo ha perso la partita in questi due settori nevralgici del campo, con Bourabia nello specifico che oggi non è quasi mai riuscito a trovare il bandolo della matassa.

Obiang 6 - Merita la sufficienza perché è l’ultimo a mollare tra i centrocampista del Sassuolo. Il suo colpo di testa a inizio ripresa costringe Sirigu a un vero e proprio miracolo, la sua fisicità e il suo dinamismo possono diventare assai preziosi negli schemi di De Zerbi.

Locatelli 5,5 - Qualche inserimento interessante, qualche trama di gioco convincente, ma dal talento ex Milan il Sassuolo e De Zerbi si aspettano molto di più (Dall’82’ Raspadori 6 - Gioca appena otto minuti più recupero, quanto basta per sconvolgere la stanchissima difesa del Torino con le sue accelerazioni e i suoi dribbling. Il più pericoloso nel finale insieme a Boga, merita un 6 pieno e tanta fiducia in prospettiva).

Traoré 5,5 - Un po’ troppo discontinuo nell’arco dei due tempi, anche se lascia intravedere colpi di qualità.

Caputo 6,5 - Due occasioni, un gol. Questo è ‘Ciccio’ Caputo, il bomber chiamato a risolvere i problemi in fase realizzativa del Sassuolo. Detto-fatto: gol facile facile all’esordio, anche se nell’occasione avuta in contropiede nel finale di primo tempo avrebbe sicuramente potuto fare meglio.

Boga 6,5 Imprendibile per la retroguardia del Torino, è ancora una volta lui il trascinatore di questo Sassuolo. Colpisce un palo propiziando il gol dell’1-2 di Caputo, cerca di sorprendere Sirigu con un velenoso pallonetto da metà campo e crea grattacapi costanti a tutti gli avversari. Questo può essere l’anno della sua consacrazione in Serie A.