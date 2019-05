Le pagelle del Sassuolo - Boga spacca la partita. Male Rogerio e Matri

Sassuolo-Frosinone 2-2 (8' Sammarco, 36' Paganini, 66' Ferrari, 78' Boga)

Consigli 6 - Incolpevole sui due gol del Frosinone, compie un vero e proprio miracolo su Pinamonti in chiusura di primo tempo. La solita certezza, insomma, tra i pali neroverdi.

Demiral 5,5 - Quella odierna non è stata la sua miglior prestazione con la maglia del Sassuolo. Il difensore sicuro ed efficace ammirato fin dal suo arrivo ha lasciato infatti posto a qualche sbavatura e imprecisione di troppo, specialmente nel primo tempo.

Lemos 5,5 - De Zerbi lo ripropone dal 1' oltre quattro mesi dopo la sua ultima partita in Serie A, l'uruguaiano risponde così così e nell'intervallo deve lasciare spazio a Boga per permettere al Sassuolo di rinforzare l'attacco e passare al 4-3-3 (Dal 46' Boga 7 - Il suo ingresso in campo cambia letteralmente la partita. Perché l'ivoriano alza subito i ritmi e porta molta più incisività a un possesso palla fino ad allora troppo sterile, fino a segnare il gol del meritatissimo pareggio su assist di Lirola).

Ferrari 6,5 - Il migliore del Sassuolo insieme a Boga, senza alcun dubbio. Non solo per la giocata da centravanti in occasione gol dell'1-2, il suo quarto centro in questo campionato, ma anche per la gara da leader in fase difensiva.

Lirola 6,5 - Tanta corsa e tanta spinta sulla fascia destra. Dai suoi piedi nascono diversi spunti interessanti, vedi il pallone per Sensi nel primo tempo (contrasto dubbio in area con Ariaudo), ma soprattutto l'assist perfetto per il gol di Boga da distanza ravvicinata.

Sensi 6 - Tocca come al solito tantissimi palloni, confermandosi il faro della manovra neroverde sia come mezzala che come trequartista. Nel primo tempo recrimina per un atterramento in area, ma si accende solo a intermittenza e a dieci minuti dalla fine viene sostituito da un De Zerbi non troppo soddisfatto (Dall'80' Locatelli s.v.).

Magnanelli 5,5 - La pioggia battente e il terreno scivoloso non favoriscono il giro-palla del Sassuolo, sarà per questo che il capitano del Sassuolo stavolta sbaglia qualcosa di troppo in fase di impostazione.

Bourabia 6 - Corre e lotta per tutto il campo, propiziando pure il gol dell'1-2 di Ferrari con un traversone sporco dal limite dell'area. Non è un caso che sia diventato uno dei beniamini del suo allenatore.

Rogerio 5 - Si lascia colpevolmente sovrastare da Paganini in occasione del raddoppio ciociaro a fine primo tempo e anche sulla sua fascia sinistra soffre più del dovuto. Domenica da dimenticare.

Matri 5 - Nessun tentativo capace di impensierire Sportiello, non sfrutta l'ennesima occasione concessagli da De Zerbi e nell'intervallo viene giustamente rilevato da Babacar (Dal 46' Babacar 5,5 - Un colpo di testa centrale e poco più. Se Boga è la carta vincente che arriva dalla panchina del Sassuolo, l'ex Fiorentina non riesce invece a incidere minimamente sulle sorti dell'incontro).

Berardi 6 - Parte ispiratissimo nel primo tempo, guidando l'attacco neroverde con personalità e colpendo un palo interno clamoroso tutto solo dinanzi a Sportiello. Nella ripresa si vede meno, ma mette comunque il suo zampino sull'azione del 2-2.