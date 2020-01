Le pagelle del Sassuolo - Boga straordinario, Locatelli confuso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

SASSUOLO-TORINO 2-1

Consigli 6,5 - Quando c'è da rispondere presente, lo fa senza grossi problemi. Peccato che sul gol sia trafitto dalla deviazione di Obiang e dall'intervento maldestro di Locatelli.

Toljan 6 - Prende un giallo quando deve affondare Belotti.

Romagna 6 - Balla un po' quando la palla transita nelle sue zone, perché il Gallo è in forma nazionale. Migliora con l'andare dei minuti.

Peluso 6 - Discorso simile a quello del compagno di reparto.

Kyriakopoulos 6,5 - Il migliore della retroguardia, cerca gli strappi e, quando non supportato, prova anche la soddisfazione personale.

Locatelli 5,5 - Va in confusione dopo l'autogol, abbastanza goffo, con cui determina lo 0-1. Non la sua miglior partita, nonostante un inizio promettente. Si perderebbe anche Izzo sul 2-0 poi annullato. Dopo l'1-1 cresce come tutti.

Obiang 6,5 - In mezzo al campo, cercando anche di dare una mano offensivamente.

Traoré 6 - Prova a dare forza e collegamenti verso le punte. Non sempre ci riesce (dal 69' Djuricic s.v.)

Berardi 7 - Nel secondo tempo cresce molto, dando l'impressione di poter fare male. Così fino al gol, decisivo (dal 90' Muldur s.v.).

Caputo 6,5 - Sirigu gli dice di no con una grande parata. Poi battaglia con gli avversari (dall'89' Magnanelli s.v.).

Boga 7,5 - Si accende sin da subito, magari provando qualche giocata troppo velleitaria. Poi però regala un grandissimo gol con una giocata personale, oltre all'assist per Berardi. Bravissimo.