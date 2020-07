Le pagelle del Sassuolo - Caputo e Berardi, sono loro le stelle. Che scoperta è Muldur

vedi letture

Sassuolo-Juventus 3-3

Consigli 5.5 Sul gol di Danilo sceglie la scienza: si piazza come si dovrebbe piazzare ma la rete del brasiliano è istinto e sbaglia. Non sul 2-0, Higuain da lì è imprendibile, non sul 3-3, con la testata da pochi passi di Alex Sandro.

Muldur 7 Il turco di Vienna gioca l'ennesima prestazione di livello sulla destra. Gioca terzino ma spinge come un'ala e corre come un fludificante. L'ennesima scoperta della fabbrica del talento neroverde.

Chiriches 6 Inizialmente sofferenza sulle sfuriate di Cristiano Ronaldo, cerca quanto meno di tener botta e di sopperire con la sua esperienza. E ci riesce, col passare dei minuti. (dal 75' Marlon sv)

Peluso 5 Allarga le maglie della difesa del Sassuolo laddove Higuain s'incunea come la cruna d'un ago nell'occasione del raddoppio. Sbaglia pure sulla rete del 3-3, scordandosi la marcatura su Alex Sandro.

Kyriakopoulos 5 Nel primo tempo soffre Bernardeschi. Nel secondo tempo soffre Douglas Costa. In soldoni, una partita in sofferenza per il terzino sinistro del Sassuolo.

Locatelli 6.5 Proprio contro la Juventus aveva bagnato il suo primo grande giorno da professionista col gol ai tempi del Milan. Altra storia, altra squadra, altra personalità. Senza paura, contro i big bianconeri.

Magnanelli 6 Il solito bastone, la carota è affidata ai suoi trequartisti. Ha dirimpettai non certo comodi ma gioca la solita onesta prestazione da leader. (dal 67' Bourabia 5.5 Ingresso timido per il marocchino di Digione. La Juventus cresce e lui non riesce a respingerne le sortite)

Berardi 7 Simbolo della serata del Sassuolo, tutta talento e fiammate. La punizione è un capolavoro di balistica, l'assist per il terzo gol di Caputo è velocità, forza, precisione. (dall'86' Ferrari sv)

Djuricic 6.5 Un gol di rapina in un primo tempo dove spicca e illumina meno rispetto ai compagni. Fatica in fase difensiva dove spetterebbe a lui fermare le verticalizzazioni di Pjanic. (dal 66' Traore 5.5 Prova da subito a far furore ma la galoppata all'85' non ha la conclusione che merita, con un tiro morbido sul guantone in tuffo di Szczeszny)

Boga 6 Quando ha la palla ai piedi è uno spettacolo da vedere. Controlli deliziosi e dribbling quasi sempre efficaci. Solo che talvolta s'incaponisce e rallenta i tempi di gioco. Ma ha un talento sconfinato, destinato a crescere ancora. (dall'86' Raspadori sv)

Caputo 7 Gioca per il gol, fa gol, gioca per i compagni, al centro del gioco. Caputo, centravanti, è al centro dell'universo Sassuolo: sponda, punta, falso nueve, assist man. Sempre più inspiegabilmente dimenticato dal grande calcio. Sono già 17.

De Zerbi 7 Il Sassuolo è bello da vedere e pure efficace. Sotto di due gol contro la Juventus, in molti sarebbero andati in down. Lui no, i suoi no. Ha reagito e rimontato. Il pari gli va stretto. Chapeau.