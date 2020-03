Le pagelle del Sassuolo - Caputo e i messaggi sociali. Altra perla di Boga

vedi letture

Consigli 6,5 - Qualità e personalità. Protagonista di parate importanti, guida i suoi con personalità e richiami nei momenti giusti

Toljan 6 - Martella non gli crea particolari problemi e lui ringrazia. Manca un po’ in fase di spinta, ma davanti ha Boga e forse è anche giusto così (dal 55’ Muldur 6 - Entra bene in campo, con sicurezza e personalità)

Romagna 6,5 - Sicuro e attento, si fa vedere anche in fase offensiva. Poi l’infortunio, apparentemente grave, al ginocchio (dal 72’ Marlon 6 - Entra a freddo e non sbaglia. Anche grazie ad un paio di richiami di Consigli)

Ferrari 6,5 - Nessuna sbavatura nella sua prova, col voto che poteva essere più alto se sol quel colpo di testa non avesse trovato solo la traversa

Rogerio 6 - Il suo rientro è una buona notizia per il Sassuolo. Alcune chiusure positive, spinta a intermittenza e qualche giocata da sottolineare

Bourabia 6,5 - Pressing e buone scelte nelle singole situazioni di gioco. Come nel caso dell’assist per il gol di Caputo

Locatelli 6,5 - Si vede un po’ meno del solito nel traffico del centrocampo, prova più a cercare la giocata a effetto. Blli e sfortunati due tiri dalla distanza

Berardi 6 - Sfortunato, il capitano del Sassuolo. Inizia con buoni spunti, poi il problema fisico (dal 32’ Defrel 6,5 - Entra molto bene in partita. Suo l’assist per il primo gol di Caputo)

Djuricic 6 - Come molti dei suoi compagni, nel primo tempo si vede troppo poco. Decisamente più presente nel gioco di De Zerbi nella ripresa

Boga 7 - Nel primo tempo praticamente non si vede. Nella ripresa è il solito furetto immarcabile. Bellissima la rete del 3-0

Caputo 8 - Segna il primo gol da opportunista dell’area di rigore. Bellissima la seconda rete, di sinistro al volo dopo lancio di 50 metri di Bourabia. Mezzo voto in più per il bel messaggio in occasione dell’esultanza: “Andrà tutto bene. #restateacasa”.

Roberto De Zerbi 7 - Ammette le difficoltà nel preparare la gara, per ovvi motivi. E nel primo tempo il Sassuolo sembra distratto. Poi, nell'intervallo, trasmette i concetti giusti ai suoi e porta a casa un bel successo