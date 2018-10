Le pagelle del Sassuolo - Con Magnani non si passa, bene anche Marlon

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Consigli 6,5 - Bravo a non finire a terra nell'occasione sciupata da Barreto, per il resto serata di relativa tranquillità.

Marlon 6,5 - Il giallo iniziale non condiziona la sua gara: gioca con sicurezza e la trasmette a tutto il reparto.

Magnani 6,5 - La Samp attacca tanto ma si rende pericolosa solo con gli inserimenti laterali: in mezzo nessun rischio.

Ferrari 5,5 - Defrel lo tiene sovente sulle spine: sulla diagonale mancata che lascia il francese libero di colpire (male) le responsabilità sono tutte sue.

Lirola 6 - Attacca con continuità sulla corsia di destra ma fatica a mettere in mezzo palloni davvero insidiosi.

Bourabia 6 - Tanto lavoro oscuro per ma poca concretezza per il marocchino, che per un'ora almeno tocca pochissimi palloni.

Djuricic 6 - Battitore libero, forse anche troppo: non riesce a trovare la posizione in cui fare male con continuità alla difesa di casa. Dal 65' Adjapong 6 - Diligente, prova a spingere sulla corsia di destra ma lì la Samp chiude sempre benissimo con l'esperienza di Bereszynski.

Magnanelli 6 - Solita dose di ritmo per il metronomo neroverde, che soffre però gli inserimenti alle spalle delle mezzali.

Di Francesco 6 - Generoso, si fa vedere tanto davanti senza però dimenticare la fase difensiva. Dal 70' Sensi sv.

Babacar 6 - Si muove tanto e mette spesso in difficoltà i difensori ospiti, ma sbaglia da buona posizione nel primo tempo. Dall'80' Matri sv.



Berardi 6 - Un palo clamoroso e poco altro nella sua gara: buona però l'intesa con Djuricic, meno affinata quella con Babacar.