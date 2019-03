© foto di Daniele Buffa/Image Sport

MILAN-SASSUOLO 1-0 - 35' aut. Lirola

Consigli 5 - Clamorosa ingenuità nella ripresa, dove si fa scavalcare da un pallonetto ed è costretto al fallo da ultimo uomo.

Lirola 5.5 - Sfortunato in occasione dell'autorete, rovinando una prestazione nel complesso dignitosa.

Demiral 6.5 - Un duro che riesce a contenere Piatek e far sentire il fiato sul collo agli esterni d'attacco.

Ferrari 6 - Meno deciso del compagno di reparto turco, ma lo stesso affidabile.

Peluso 6.5 - Contiene bene Suso, dà una mano anche ai centrali di difesa.

Locatelli 6 - La prima volta da avversario a San Siro la gioca con disinvoltura, senza farsi prendere dall'emozione. (dal 63' Bourabia 6 - Dà qualcosa in più in fase di inserimenti).

Sensi 6.5 - Ricama buone trame, tiene in mano il centrocampo innescando gli esterni.

Magnanelli 6.5 - Moto perpetuo, è presente in fase di interdizione e nelle aperture per i compagni di squadra. (dal 69' Pegolo 6 - Attento nell'unica volta in cui è stato chiamato in causa).

Berardi 6 - Pericoloso sopratutto sui calci piazzati.

Đuričić 6 - Donnarumma decisivo nel primo tempo su una sua conclusione. Agisce fra attacco e trequarti, deve essere più lucido sottoporta. (dal 74' Matri sv).

Boga 6.5 - Il migliore dei suoi. La sua velocità ed agilità mettono in costante apprensione i rossoneri. Il palo gli nega la gioia del gol.