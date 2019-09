Le pagelle del Sassuolo - Consigli para quasi tutto. Boga sottotono

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

PARMA-SASSUOLO 1-0 - 95' aut. Bourabia

Consigli 7 - Solo una sfortunata deviazione di Bourabia lo supera. Per 95 minuti è un muro: nel primo tempo ingaggia un duello con Gervinho nel quale ne esce sempre vincitore, poi neutralizza l'ennesimo calcio di rigore in carriera, stavolta a Inglese, permettendosi persino di trattenere il pallone.

Muldur 6 - Vent'anni e interessanti margini di miglioramento. Il turco sebbene soffra la velocità e il mestiere di Gervinho riesce a non soccombere, permettendosi anche qualche sortita interessante.

Chiriches 6 - Cresce alla distanza, ci mette esperienza e rende la pratica Inglese facilmente gestibile.

Ferrari 6.5 - Meglio del compagno di reparto, più costante, mai in affanno.

Toljan 6 - Bella sfida con Kulusevski, si mostra affidabile dietro e in crescita.

Obiang 5 - Rischia di mandare in fumo una buona prestazione con un mani in area davvero ingenuo.

Magnanelli 6 - Schermo davanti alla difesa, solita generosità e visione di gioco. (dall'84' Bourabia sv - L'autorete è pura sfortuna, un pallone che carambola sul suo volto).

Locatelli 5.5 - Mette il piede, prova anche la conclusione ma soffre il maggior dinamismo parmense. De Zerbi lo cambia nell'intervallo. (dal 46' Traoré 6 - Dà maggiore qualità alla mediana, creando un po' di scompiglio).

Berardi 6 - Costringe i difensori avversari alle cattive, gioca una gara in crescendo suggerendo per i compagni e provando anche la conclusione.

Caputo 5.5 - Ha una buona occasione nel primo tempo, paga una prestazione del centrocampo sottotono.

Boga 5.5 - Preferito a Defrel, si gioca male le sue carte sprecando alcuni palloni, uno dei quali quasi innesca un'azione da gol del Parma. Prova la conclusione nella ripresa ma trova Sepe reattivo. (dal 66' Defrel 5.5 Non cambia l'inerzia della partita).