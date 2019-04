Le pagelle del Sassuolo - Consigli para-rigori, Bourabia rischia il danno

Sassuolo-Parma 0-0

Consigli 7 - Neutralizza il suo secondo rigore stagionale dopo quello parato al Chievo a inizio mese con un grande intervento su Ceravolo nel finale di primo tempo e salva così il risultato. Per il resto pomeriggio tranquillissimo.

Lirola 6,5 - Spinge tanto sulla fascia destra, mettendo in difficoltà Dimarca e diversi palloni interessanti in area. Si fa vedere con sovrapposizione continue e grande sensibilità di piede nell'arco di tutto l'incontro.

Demiral 6,5 - È arrivato in Italia da un paio di mesi, ma gioca con l'esperienza e la personalità di un veterano. Si conquista meritatamente gli applausi di tutto lo stadio quando nel primo tempo sradica letteralmente il pallone dai piedi di Ceravolo.

Ferrari 6,5 - Prestazione sicura e solida in fase difensiva. C'è pure l'assist involontario per Matri al 3', gol poi annullato per fuorigioco dal VAR. Va lui stesso a un passo dal vantaggio con un buon colpo di testa nella ripresa.

Peluso 6 - Sfiora il vantaggio con un colpo di testa da distanza ravvicinata in apertura di ripresa che chiama Sepe al miracolo. Disputa una gara attenta ed equilibrata sull'out di sinistra, spingendo comunque molto meno rispetto a Lirola.

Locatelli 6 - Corre e si sacrifica molto nelle due fasi, cercando di dialogare con gli attaccanti e aiutando molto anche quando c'è da recuperare il pallone. Esce stanchissimo per lasciare spazio a Djuricic, con De Zerbi che tenta il tutto per tu nel finale con un 4-2-3-1 (Dall'88' Djuricic s.v.).

Magnanelli 6 - La solita certezza sulla linea mediana del Sassuolo, anche se il Parma tenta di arginarlo con una marcatura stretta e raddoppi costanti. Partita senza particolari sussulti, ma con una sufficienza ampiamente meritata per quantità e qualità espresse.

Bourabia 5 - Tanto dinamismo in mezzo al campo, ma quella sciagurata scivolata su Barillà nel finale di primo tempo macchia indelebilmente la sua prestazione. Meriterebbe mezzo punto in meno se Ceravolo avesse trasformato il rigore... (Dal 61' Sensi - De Zerbi lo getta nella mischia per aumentare il palleggio del Sassuolo, lui gioca tanti palloni e cerca pure la gloria personale. Senza però riuscire a tirare fuori il coniglio dal cilindro).

Berardi 6 - È ispirato e si nota subito. Dai suoi piedi nascono spunti e idee, oltre che calci da fermo capaci di mettere sempre in apprensione la difesa del Parmo. Alla fine, tuttavia, non incide.

Matri 5,5 - Trova fortunatamente il gol dell'1-0 dopo appena tre minuti, ma Piccinini annulla giustamente il tutto per fuorigioco. Poi, sparisce dal campo e si fa notare solamente per un'ammonizione per simulazione e un tiro deviato nella ripresa. Prima della sostituzione (Dal 74' Babacar 5,5 - Impalpabile. L'ex Fiorentina entra per aiutare il Sassuolo a segnare il gol partita, ma di lui non si ricorda alcuna iniziativa interessante).

Boga 6,5 - È ormai diventato l'uomo in più del Sassuolo di De Zerbi. Fantasia, tecnica e grandi doti balistiche, il prodotto dell'Academy del Chelsea è una delle sorprese più gradite del girone di ritorno di Serie A. Oggi, un palo e tante giocate di classe. Resta, però, ancora da disciplinare tatticamente.