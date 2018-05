Le pagelle del Sassuolo - Decide Politano, Duncan moto perpetuo

Risultato finale: Sassuolo-Sampdoria 1-0.

© foto di Federico Gaetano

Consigli 6 - Non ha molte parate da compiere, soprattutto nel secondo tempo. Attento, soprattutto in uscita.

Lemos 6 - Gestisce molto bene i palloni che arrivano in area di rigore, limita bene anche le verticalizzazioni.

Acerbi 6.5 - Padrone dell’area di rigore, non lascia passare nulla. Bene sui palloni alti, benissimo anche sulle imbucate. E nel tempo libero imposta.

Dell'Orco 6 - Entra molto bene in campo, ma è costretto ad uscire per un problema al ginocchio. (Dal 20' Peluso 6 - Come tutta la difesa limita senza problemi le giocate dei blucerchiati).

Adjapong 6.5 - Spinge molto bene e aiuta anche in difesa. Quando trova spazi si fa trovare pronto e prova la conclusione.

Missiroli 6 - Gestisce molto bene i palloni, non si inserisce e pensa di più a fermare le offensive dei padroni di casa.

Sensi 6 - Nonostante l’infortunio gioca molto bene e gestisce tutte le azioni offensive dei padroni di casa. Non ha molto spazio, ma gestisce con intelligenza ogni pallone.

Duncan 7 - Uno dei migliori in campo, non sbaglia quasi nulla. Moto perpetuo, si inserisce e serve l’assist decisivo per il gol di Politano.

Rogério 6 - Non attacca molto, pensa di più a gestire le folate offensive degli ospiti. Diventa praticamente il quarto di difesa.

Berardi 6.5 - Non segna, ma gioca una partita di grande sacrificio. Sempre in movimento, il gol arriva da una sua percussione. (Dall’ 87' Ragusa s.v.).

Politano 8 - Gol, partita e salvezza. Esce perché non ce la fa più e si merita tutti gli applausi. Migliore in campo, non sbaglia nulla. (Dal 74' Babacar 6 - Gioca con intelligenza, usa la fisicità per tenere palla).