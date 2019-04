Le pagelle del Sassuolo - Demiral si scopre bomber, Lirola assist-man

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Sassuolo-Chievo 4-0

Consigli 7 - Un paio di parate nel corso del primo tempo, inoperoso nella ripresa fino al rigore parato a Giaccherini nel finale.

Demiral 7,5 - Ruba la scena nei primi 45', con la doppia marcatura di testa a beffare Sorrentino e l'intero ChievoVerona. Abbatte le resistenze difensive avversarie e blocca le poche azioni interessanti degli ospiti. Nel finale è sua l'ingenuità su Stepinski, regalando il penalty al Chievo.

Ferrari 7 - Mostra personalità nello stadio di casa. Affianca al meglio il giovane compagno di reparto, concedendo praticamente nulla al reparto offensivo veronese.

Peluso 6 - Stasera non brilla di luce propria, ma comunque mette la sua esperienza al servizio della squadra. Ne esce una partita accorta e comunque positiva. (Dal 75' Rogério 6 - Ordinaria amministrazione, per lui, nel finale).

Lirola 7 - Demiral mette a segno due gol, lui regala ai compagni due assist. Il primo spinge il compagno di reparto a sbloccare la gara, il secondo è per Locatelli che deve spingere solo la palla in fondo al sacco. Semina il panico quando si spinge sul fondo per crossare al centro.

Bourabia 6 - Ha il merito di subire il fallo da Barba, che porta l'arbitro ad annullare il gol di Giaccherini. Per il resto tanta quantità.

Magnanelli 6,5 - Usa la testa, per far girare il centrocampo neroverde. Serviva proprio questo al Sassuolo, nella serata del Mapei.

Locatelli 7 - Prestazione positiva, quella offerta dall'ex Milan. Un gol e un assist nella gara contro la formazione ultima in classifica. Il gioco di De Zerbi, evidentemente, esalta le sue qualità. (Dal 67' Duncan 6 - Nel finale usa il fisico per bloccare il risultato).

Boga 6 - Prova a strappare quando necessario, riesce a giocare per i compagni in una gara che si mette subito sul binario giusto. (Dall'84' Di Francesco sv - Pochi minuti in campo, quando i giochi erano già fatti).

Babacar 6 - Prestazione intelligente, quella dell'ex Modena e Fiorentina. A coronare la gara è l'assist per Berardi.

Berardi 7 - In casa neroverde è sempre l'uomo più atteso. Nel primo tempo ci prova dalla distanza, nel secondo tempo va a segno da pochi passi. Con lucidità, però, perché trova il varco giusto tra le gambe di Cesar per battere Sorrentino.