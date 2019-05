Le pagelle del Sassuolo - Demiral una roccia, Berardi macchia tutto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ATALANTA-SASSUOLO 3-1

Pegolo 5,5 - Stilisticamente discutibile, sul secondo gol ha la responsabilità di rispondere centralmente alla stilettata di Ilicic.

Lirola 6 - Dà l'avvio all'1-0, Gosens da quella parte non affonda più di tanto (dal 90' Raspadori s.v.).

Demiral 7- Velocissimo in campo aperto, roccioso tanto da far rimbalzare Zapata in un paio di occasioni.

Ferrari 6- Qualche errore di posizione, meno bravo del compagno di reparto.

Rogerio 6,5 - Contro Ilicic è dura per tutti, lui tiene finché può.

Duncan 6,5 - Nel primo tempo è davvero uomo ovunque, dà un grande assist a Berardi con il tacco, poi gli regala un altro cioccolatino dove è bravo Masiello a salvare.

Bourabia 5,5 - Lavoro oscuro, qualche errore in appoggio. In inferiorità numerica viene inghiottito pure lui.

Magnanelli 4,5 - Prende due gialli decisamente evitabili, uno per avere appoggiato la testa su quella di De Roon, poi a gioco fermo.

Locatelli 5,5 - Bello da vedere, inoffensivo quando la sfida si fa più dura (dal 58' Djuricic 5 - Non è totalmente colpa sua, ma non riesce a tenere su il pallone. La partita finisce poco dopo il suo ingresso).

Berardi 4,5 - Il primo tempo è da grande giocatore, fa gol, tiene in ambasce la difesa, potrebbe pure raddoppiarre. Poi però c'è quell'epsiodio a fine primo tempo che macchia tutto.

Boga 6 - Sgusciante, va anche vicino al gol. Viene impiegato in un ruolo non suo e gioca comunque bene (dall'85' Sernicola s.v.).