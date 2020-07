Le pagelle del Sassuolo - Difesa da rivedere, Caputo segna sempre. Bene Locatelli

vedi letture

Consigli 6,5 - Non può nulla sui gol di Ibrahimovic, nella ripresa salva su Bonaventura, tenendo vive le speranze del Sassuolo fino alla fine.

Muldur 5,5 - Dopo un buon inizio diventa timido e si fa mettere troppe volte in mezzo da Rebic ed Hernandez. (Dal 46' Kyriakopoulos 5,5 - Si lascia scappare più di una volta Calabria, in fase offensiva non riesce a essere incisivo).

Marlon 5,5 - Un paio di pasticci, non dà l'impressione di essere sicuro e soffre molto la fisicità di Ibrahimovic.

Peluso 5,5 - Sbaglia il disimpegno da cui nasce il primo gol di Ibrahimovic. Poi riesce a salvare un paio di pericoli, redimendosi parzialmente

Rogerio 6 - Primo tempo in controllo sulle timide sortite offensive di Calabria e Saelemaekers. Nella ripresa De Zerbi lo spedisce a destra nel tentativo di frenare Rebic e svolge al meglio il proprio compito.

Locatelli 6,5 - Primo tempo di grande sostanza, tiene fisicamente contro gli avversari e verticalizza con precisione. Nella ripresa il suo compito è più difficile, in inferiorità numerica, ma non si lascia sovrastare.

Bourabia 4,5 - Si fa sentire in mezzo al campo, a volte in modo un po' troppo ruvido. E nel finale di primo tempo si becca un rosso evitabile per un brutto fallo su Rebic.

Berardi 6 - Prima mezzora ottima per qualità e quantità, poi scompare gradualmente dalla sfida. Nel secondo tempo non si vede mai.

Raspadori 5,5 - Pochi spunti degni di nota, prova a farsi vedere sulla trequarti ma è ben controllato dai centrocampisti rossoneri. (Dal 46' Magnanelli 6 - Entra per tappare il buco lasciato dall'espulsione di Bourabia. Fa sentire la sua esperienza).

Haraslin 5 - Va via una sola volta sulla corsia mancina, troppo poco per meritare di restare in camp anche nella ripresa. (Dal 46' Boga s.v.-). (Dal 67' Djuricic 6 - Non ha molti palloni ma si buone bene sulla trequarti).

Caputo 6,5 - Segna ancora, dal dischetto. Diciannove in campionato, stagione incredibile. È il punto di riferimento offensivo, finalizzatore ma anche abile a giocare con la squadra. (Dall'89' Traoré s.v.).

Allenatore: Roberto De Zerbi: 6 - Gioco riconoscibile e piacevole, squadra compatta e brava a non scomporsi nonostante lo svantaggio e l'espulsione. Altra prova convincente del Sassuolo, che esce sconfitto con onore dalla sfida contro una delle squadre più in forma del campionato e prosegue il suo percorso di crescita.