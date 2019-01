Le pagelle del Sassuolo - Difesa super. Berardi a intermittenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sassuolo-Cagliari 3-0: 9' Locatelli, 48' Babacar (r), 87' Matri

Consigli 6,5 - Inoperoso per tutto il corso del primo tempo. Effettua la prima parata della giornata al 92' su un tiro da fuori di Birsa.

Lirola 6,5 - Ottima partita sulla fascia destra per lo spagnolo. Alterna compiti difensivi a interessanti folate offensive. Cragno gli nega il gol per mancanza di freddezza da attaccante.

Magnani 6,5 - Buona prova al fianco di Peluso. Difende con ordine e non fa registrare sbavature. Se il Cagliari non si rende mai pericoloso è anche merito suo.

Peluso 7 - Tiene lontano dalla propria porta Pavoletti che era il pericolo numero uno. Solo un giallo molto severo macchia la sua ottima prestazione.

Rogerio 6,5 - Sta crescendo settimana dopo settimana e si capisce perché anche molte squadre all'estero lo seguono con interesse.

Bourabia 6 - Buon primo tempo condito anche da una bella punizione parata in angolo da Cragno. Alla distanza sparisce anche se è sempre prezioso quando c'è da disturbare l'azione centrale del Cagliari.

Magnanelli 6,5 - Prestazione molto positiva del capitano del Sassuolo che finché resta in campo è il migliore a centrocampo sia per tempi di gioco che per interdizione. Sostituito per un problema muscolare. (Dal 75' Duncan 7 - Si capisce perché sia un inamovibile di De Zerbi appena mette piede in campo. Polmoni e qualità in mediana e un assist strepitoso per il gol del 3-0 di Matri).

Locatelli 6,5 - Prestazione non brillantissima in fase di costruzione di gioco ma ha il grande merito di sbloccare la sfida facendosi trovare pronto sulla conclusione di Berardi respinta corta da Cragno.

Berardi 6 - E' sempre il solito: si accende e la squadra segna (come nel vantaggio di Locatelli), poi si spegne e non viene sostituito solo perché ci si aspetta da lui sempre il colpo vincente che però non arriva. Non demerita ma non è la stella che in passato illuminava il Mapei con continuità.

Babacar 6,5 - Tiene alta la squadra e trova spesso la sponda giusta per mettere pressione alla difesa avversaria. Non benissimo in area di rigore ma è freddo quando deve segnare il 2-0 dagli undici metri. (Dal 70' Matri 6,5 - Entra subito bene in partita sostituendo nei movimenti e nel supporto alla squadra il compagno di squadra. Segna il gol del 3-0 con un appoggio semplice semplice).

Djuricic 6,5 - Partita intelligente e a servizio della squadra. Dà una mano anche sulla fascia e si mette in mostra quando trova la giocata giusta subendo il fallo del calcio di rigore che ha portato al 2-0 di Babacar. (Dal 65' Boga 6 - Entra bene ma sbaglia troppo quando arriva sotto porta. Promette bene ma deve crescere molto).