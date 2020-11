Le pagelle del Sassuolo - Disastro Chiriches. Boga e Berardi non incidono mai

Consigli 5 - Sbaglia nell'azione che porta al vantaggio dell'Inter, con la sua uscita avventata che ha spianato la strada a Lautaro e Sanchez. Pasticcia anche in occasione del 2-0 anche se la deviazione di Chiriches lo inganna.

Toljan 5,5 - Suo uno dei pochissimi tiri del Sassuolo verso la porta di Handanovic. Per il resto si vede pochissimo (Dal 59' Muldur 6 - Prova a rinvigorire la corsia di destra del Sassuolo ma al suo ingresso in campo la gara era praticamente già chiusa).

Chiriches 4 - Pomeriggio davvero da dimenticare per l'ex Napoli. Prima l'errore sul rinvio che ha portato al gol del vantaggio dell'Inter con Sanchez, poi l'autogol che ha regalato il pareggio ai nerazzurri e infine l'infortunio che lo ha costretto a uscire prima dell'intervallo. (Dal 42' Marlon 5,5 - Fatica contro gli attaccanti dell'Inter).

Ferrari 5,5 - Pomeriggio davvero complicato contro Lautaro e Sanchez che non hanno avuto grossi problemi a metterlo in difficoltà.

Rogerio 5,5 - Soffre molto le sortite offensive di un Darmian che lo ha messo in crisi spesso. Poca roba anche in fase di spinta.

Locatelli 6 - Non certo una delle sue migliori prove in stagione ma comunque è uno dei migliori della squadra di De Zerbi, contro una Inter che oggi però avrebbe messo in difficoltà chiunque.

Lopez 5,5 - Prova a mettere qualità in mezzo al campo ma non ci riesce. Anche lui è in balia della mediana dell'Inter. (Dal 76' Traore SV).

Berardi 5,5 - Non si vede quasi mai e non si rende pericoloso dalle parti di Handanovic, con Bastoni e Perisic che lo controllano bene.

Djuricic 5,5 - Prestazione opaca anche per lui, anche se è quello che va più vicino al gol, scheggiando il palo nel primo tempo. (Dal 59' Obiang 6 - Prova a mettere muscoli in mezzo al campo ma ormai la questione era stata chiusa).

Boga 5 - Darmian non gli lascia mai spazio e lui non fa niente per riuscire a metterlo in crisi.

Raspadori 5 - Soffre davvero tantissimo contro i difensori dell'Inter, troppo forti per lui. (Dal 76' Schiappacasse SV)

De Zerbi 5,5 - La sfida in panchina la vince senza dubbio Antonio Conte, che lo ha imbavagliato vincendo tutti i duelli.