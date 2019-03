Le pagelle del Sassuolo - Disastroso Babacar, Boga cambia il tridente

Bologna-Sassuolo 2-1 (68' Pulgar (R), 90'+1 Boga, 90'+6 Destro)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Consigli 6 - Nel primo tempo parate con poco stile e tanta efficacia ma in fondo, al netto dei libri per allenatori dei portieri, è questo che si chiede a un numero uno. Il rigore di Pulgar lo fulmina, ipnotizza Palacio poi quando tutto rischiava d'essere definitivamente perduto in anticipo. Incolpevole sul 2-1 di Destro.

Demiral 6 - La tombola di De Zerbi estrae Demiral terzino destro. Se la cava, ma è in un abito diverso dai consueti, di una taglia non sua. Nel secondo tempo torna nel suo habitat naturale cavandosela senza intoppi.

Marlon 6 - Preferito a Peluso, non era al meglio della condizione. Il fisico tiene giusto un tempo, De Zerbi corre ai ripari togliendolo prima che l'ossigeno mancante lo costringa all'errore. (dal 46' Lirola 6 - Una benedizione per il Sassuolo la scivolata al 52' che impedisce il gol a Orsolini. Tiene a bada un cliente usualmente ben più complicato come Sansone, non incolpevole sul gol decisivo di Destro)

Ferrari 6 - Palacio è il più anziano in campo ma non sembra. Cerca di contenerlo, anche se rischia di andare in difficoltà, non per colpe sue, quando dalle sue parti affonda anche Orsolini che sarebbe responsabilità di Rogerio.

Rogerio 5.5 - E' ancora un po' come quei pugili che quando picchiano fanno male ma che avevano l'influenza il giorno in cui c'era la lezione sulla guardia alta.

Sensi 6 - Dice di giocare mezzala, in verità lui e Magnanelli fanno più i Doncic-Dragic all'emiliana. Solo che quella Slovenia nel basket ha scritto cose importanti, lui invece gioca di qualche picco e bel dribbling nel primo tempo e di pochissima sostanza nella ripresa.

Magnanelli 5.5 - Compiti di regia discretamente eseguiti ma null'altro. Non verticalizza e gioca soltanto orizzontale, lasciando le responsabilità ai ben più giovani compagni di reparto(dal 71' Locatelli 6 -) Una palla in verticale che Babacar doveva e poteva sfruttare meglio. Una marcia in più oggi, lampi nei troppi pochi minuti concessi.

Bourabia 5.5 - Preferito a Locatelli, non fa le cose così per bene. Dzemaili e Poli ne strozzano idee e giocate, con due cervelli dietro come Sensi e Magnanelli, non ha i muscoli per supportarli e davanti non guadagna lo spazio tra le linee.

Berardi 5.5 - Le avanzate di Dijks hanno il rovescio della medaglia di lasciargli campo. Avrebbe le qualità per fare cose migliori e più incisive, la realtà è che la sua carriera stia continuando a viaggiare sul binario del condizionale.

Babacar 4.5 - Regala un rigore gigantesco al Bologna che rischia di complicare la corsa e la stagione del Sassuolo. Per il resto da evidenziare l'assist per Boga che sembrava decisivo per il pari finale. E invece no.

Di Francesco 5 - Come i compagni di reparto, naufraga nel mare magnum delle troppe idee imposte dall'allenatore. Una ricerca scientifica del gioco per i neroverdi che, quando il gioco si fa duro contro avversari con la bava alla bocca come il pericolante Bologna, vanno in difficoltà. (dal 63' Boga 6.5 - Entra per dare vivacità e ci riesce: suo il gol della speranza strozzata dal gol di Destro. Tutta un'altra storia rispetto a Di Francesco questa domenica).