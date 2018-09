Le pagelle del Sassuolo - Djuricic c'è, serata da incubo per Marlon

Sassuolo-Milan 1-4

© foto di www.imagephotoagency.it

Consigli 6 - Può poco sui gol presi.

Lirola 6 - Salva un gol praticamente fatto di Kessié. Disinnesca gli attaccanti ma poi il Milan dilaga.

Marlon 5 - Fra gli imputati in una partita che ha visto i giocatori del Milan in più di un'occasione liberi di concludere a rete. Nel gol di Kessié lascia una vera e propria voragine.

Ferrari 5 - Si perde Suso in occasione del raddoppio. Serata da mal di testa.

Rogerio 5 - Come Ferrari non riesce a tenere a bada Suso. Dalle sue parti si affonda troppo spesso.

Sensi 5.5 - Quando il Milan sale di intensità rimane schiacciato.

Locatelli 5.5 - Parte bene, ci tiene particolarmente a ben figurare. Perde però il pallone che costa il gol dello 0-1.

Bourabia 6 - Partita dignitosa, buoni palloni giocati. Sacrificato quando De Zerbi prova a dare una scossa ai suoi. (dal 57' Djuricic 6.5 - Dà più pepe fra centrocampo e attacco e trova anche il gol. Ripaga la fiducia di De Zerbi).

Berardi 5.5 - Regala un babà a Di Francesco che però spreca. Pochi altri lampi. (dal 75' Babacar sv).

Boateng 6 - Si impegna facendo l'elastico fra l'attacco e la trequarti per gli inserimenti degli esterni offensivi. Serve una splendida palla gol per Di Francesco.

Di Francesco 5.5 - Ha due palle gol clamorose nel primo tempo e le spreca. Anche se in entrambe le circostanze sono eccezionali Donnarumma e Abate. (57' Boga 6 - Ha poco tempo a disposizione, dà il la al gol dell'1-3).