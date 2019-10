Le pagelle del Sassuolo - Djuricic un mago. Bene Toljan, male Defrel

Hellas Verona-Sassuolo 0-1

Consigli 6 - Si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa. Fortunato, quando non ci arriva viene salvato dai legni.

Toljan 6.5 - Fra i migliori del reparto arretrato del Sassuolo. Dalla sua parte il Verona fatica tantissimo, con il tedesco che gioca sempre in anticipo, a testa alta.

Marlon 6,5 - Guida il reparto arretrato con eleganza, concedendo poche occasioni alle punte del Verona.

Romagna 6 - Al debutto assoluto con la maglia del Sassuolo, ripaga la fiducia di De Zerbi con una prestazione attenta ed intelligente.

Peluso 5,5 - Molto nervoso, soprattutto nella ripresa. Il Verona crea molto sulla sua fascia, sia con Faraoni che con Salcedo.

Duncan 6.5 - Solita conferma in mezzo al campo, altra prestazione di alto livello in entrambe le fasi. Nel finale prende in pieno il palo, il gol sarebbe stato la classica ciliegina sulla torta.

Magnanelli 6 - Tanta legna in mezzo al campo. De Zerbi gli chiede questo lavoro e lui lo fa egregiamente.

Djuricic 7 - Primo tempo in ombra, poi nella ripresa tira fuori il coniglio dal cilindro e trova la rete del vantaggio con un bellissimo tiro dal limite dell'area di rigore che regala il vantaggio al Sassuolo. (Dal 62' Obiang 6 - Cerca di portare più ordine alla manovra del Sassuolo, una qualità che permette ai neroverdi di essere meno caotici nel finale.)

Berardi 6,5 - Nel primo tempo avrebbe meritato maggior fortuna, ma sulla sua strada ha trovato un gigante chiamato Silvestri, che ha neutralizzato tutte le sue occasioni.

Defrel 5 - La nota negativa dell'attaccato del Sassuolo di questa sera. Poco presente nella manovra, quando ha l'occasione sbaglia la misura del passaggio. Serata no per l'ex Roma. (Dal 79' Muldur S.V)

Boga 6,5 - Alterna grandi giocate, come quella del primo tempo, a momenti di stanca. Deve migliorare dal punto di vista della continuità, ma il talento c'è. (Dall'83' Caputo S.V)