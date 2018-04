Le pagelle del Sassuolo - Domenica da incubo, si salvano in pochi

Crotone-Sassuolo 4-1

© foto di Federico Gaetano

Consigli 5 - Incolpevole sui due gol di Trotta, ha tanta responsabilità su quello del momentaneo 2-0 a firma di Simy: valuta male il cross di Martella ed esce anche peggio, deviando la palla sul corpo dell'attaccante rossoblù. Nella ripresa va meglio e compie due ottimi interventi. Simy, nel finale, lo prende in contrattempo con un debole diagonale di sinistro.

Lemos 5,5 - Giornata no per lui, gli attaccanti del Crotone fanno come vogliono. Rispetto ai suoi compagni di reparto prova a farsi vedere arrivando al tiro in 2-3 occasioni.

Acerbi 5 - Sbaglia sul gol del vantaggio di Trotta: gli concede troppo spazio per girarsi e calciare sul palo lontano. Nella ripresa ha una grande occasione per riaprire la gara (il parziale era di 3-1) ma il suo tiro è troppo debole per mettere in difficoltà Cordaz.

Peluso 5 - In confusione per 90'. Soffre tantissimo la fisicità di Simy, non lo riesce mai a prendere. In occasione del 4-1 è troppo leggera la marcatura sull'attaccante del Crotone, che ne approfitta per segnare la sua doppietta.

Ragusa 4,5 - Primo tempo da dimenticare. Gioca in un ruolo non suo, come laterale destro nel 3-5-2, e il Crotone sfonda sempre sulla sua fascia: il 2° e il 3° gol nascono proprio da lì (dal 53' Babacar 6 - La sua presenza in area crea delle difficoltà al Crotone. Ha un paio di occasioni, che non riesce a trasformare in rete. Bene l'atteggiamento.)

Missiroli 5 - Soffre la corsa e gli inserimenti dei centrocampisti del Crotone. Viene sempre messo in mezzo, non trova la posizione giusta da occupare (dall'83' Matri s.v.)

Magnanelli 5,5 - Mandragora lo marca quasi a uomo e non gli lascia spazio per ragionare. È costretto a fare sempre la giocata elementare (dal 64' Mazzitelli 5,5 - Non incide sul match.)

Duncan 6 - Con la sua dinamicità e rapidità fa qualche strappo importante, mettendo in difficoltà il Crotone.

Rogerio 5,5 - Molto timido sulla sinistra, poche volte i suoi cross arrivano a destinazione.

Politano 6 -Prova a darsi da fare, andandosi a prendere la palla anche a centrocampo, ma i suoi compagni non lo supportano. Bravo nel guadagnarsi il rigore poi realizzato da Berardi.

Berardi 6,5 - Ha poche occasioni per farsi vedere. Freddo nell'accorciare le distanze a pochi istanti dall'intervallo, segnando il rigore del 3-1.