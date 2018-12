Le pagelle del Sassuolo - Duncan e Berardi ispirati, Djuricic rovina tutto

Sassuolo-Fiorentina 3-3

Consigli 5.5 - Rischia il peggio con un'uscita scellerata sullo 0-0, ci mette una pezza su Edimilson ma nulla può su Benassi e in generale può poco sui gol.

Lirola 4.5 - Perde Simeone in occasione del primo gol viola, è poco reattivo su Edimilson in occasione dell'azione del 3-2 e non chiude su Mirallas nel 3-3. Giornata da dimenticare.

Marlon 5.5 - Salva a porta vuota su Benassi, chiusura da applausi su Chiesa nel finale. Ma si spinge inspegabilmente davanti nell'azione che costa il contropiede della Fiorentina e definitivo 3-3.

Ferrari 6 - Nessun errore particolare, nel primo tempo contiene facilmente Vlahovic e nemmeno il Simeone di quest'anno è particolarmente insidioso.

Rogerio 6.5 - Spinge bene sulla sinistra e dà il via all'azione dell'1-0 per i suoi

Bourabia 6.5 - Sbaglia poco, si inserisce bene, detta i ritmi. Nella ripresa si vede meno. (Dal 79' Magnanelli sv).

Sensi 7 - Tanta grinta, visione di gioco e buoni piedi. Splendida la fucilata dalla distanza che sembra chiudere la partita.

Duncan 7 - In cinque minuti mette in ginocchio la Fiorentina con un gol e un assist. Straripante.

Berardi 7 - Nel primo tempo si prende quasi tutta la scena, ogni pallone tra i piedi è un potenziale pericolo per la Fiorentina. Meno brillante nella ripresa ma il gol di Sensi nasce da una sua intuizione.

Babacar 6.5 - I difensori della Fiorentina riescono a limitarlo, lui ha la palla più pericolosa del primo tempo. Nella ripresa trova il classico gol dell'ex. (Dall'83' Matri sv)

Di Francesco 6 - Si muove molto, ha spunti anche interessanti ma nel complesso difficilmente riesce a rendersi pericoloso. (Dal 75' Djuricic 3 - Riesce nell'impresa di farsi espellere per proteste a partita in cassaforte, peraltro per un fallo a centrocampo. In quel momento nasce l'impresa della Fiorentina).