Le pagelle del Sassuolo - L'attacco fatica, ci pensa bomber Ferrari

Sassuolo-Lazio 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Consigli 6 - Luis Alberto lo supera in avvio, ma viene salvato da Magnani, anche se poi la palla finisce sui piedi di Parolo che da pochi metri non sbaglia. Salvato dal palo nella ripresa sulla conclusione di Immobile.

Marlon 6 - Eccezion fatta per la sorpresa iniziale, la difesa del Sassuolo fa buona guardia. Merito anche dalla prestazione dell'ex Barça. In pieno recupero ha sui piedi la palla del vantaggio ma calcia malissimo e regala il pallone a Strakosha

Magnani 6,5 - Salva sulla linea dopo la conclusione di Luis Alberto, ma regala di fatto il pallone a Parolo per il più facile dei tap-in. Non viene condizionato dall'episodio, anzi. Giganteggia in difesa e gioca d'anticipo.

Ferrari 7 - Prende bene il tempo a Lulic e segna un bel gol di testa. In difesa copre bene e non corre rischi particolari.

Lirola 6,5 - Prestazione positiva sulla fascia. L'assiste per la testa di Ferrari è perfetto, dalla sua fascia nascono le azioni più pericolose dei neroverdi.

Duncan 6 - Solita gara di sostanza in mezzo al campo. Prova a regalare una gioia ai suoi tifosi, ma Strakosha si oppone alla sua botta dalla distanza.

Sensi - Dà ordine al centrocampo del Sassuolo. Ci prova dalla distanza, senza troppa fortuna. (Dal 68' Djuricic 6 - Entra bene in partita, nel finale quando si sposta sulla fascia, crea qualche pericolo alla Lazio. )

Locatelli 6,5 - Ottima prestazione dell'ex Milan, che fa benissimo entrambe le fasi. Da apprezzare l'impegno in fase di ripiegamento, ruba un'infinità di palloni.

Adjapong 5,5 - Decisamente meglio nel primo tempo, quando galoppa sulla fascia senza sosta. Nella ripresa cala tantissimo.(Dall'81' Rogerio S.V)

Berardi 5,5 - De Zerbi lo avvicina alla porta schierandolo al fianco di Boateng nel tandem offensivo del Sassuolo. Aiuta la squadra in fase di non possesso, ma si abbassa troppo per andare a prendersi il pallone.

Boateng 6 - Meno brillante del solito, anche se le sue giocate non mancano. Per due volte serve Sensi con il tacco, senza troppa fortuna. Forse però servirebbe più sostanza. (Dall'84' Babacar S.V)