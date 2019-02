Le pagelle del Sassuolo - La difesa balla, Berardi non dà la scossa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Empoli-Sassuolo 3-0 (34' Krunic, 37' Acquah, 60' Farias)

Consigli 6 - Dei tre gol subiti porta la croce, non la responsabilità. Nessun miracolo, ma non poteva fare molto di più.

Lirola 5,5 - L'unico a farsi notare, almeno in fase di sganciamento. Il mismatch in velocità con Pasqual gli vale anche una discreta prova difensiva.

Magnani 5 - All'inizio ci prova anche, a mettere qualche pezza. Poi finisce male anche per lui.

Peluso 4,5 - In balia di Farias, lo segue anche quando non dovrebbe come sul vantaggio di Krunic. Beffato dal brasiliano anche sugli altri due gol dei toscani.

Rogerio 4,5 - L'ex Cagliari fa il buono e il cattivo tempo da quelle parti.

Duncan 5 - La brutta copia di sé stesso. Mai in partita. (Dal 46' Bourabia 5,5 - Scossa? Nì. Non basta comunque).

Sensi 5 - Colpisce un palo che avrebbe potuto cambiare la gara. Con i se, però, non si va lontano.

Locatelli 5,5 - Costringe Dragowski al volo per i fotografi nel finale. Si è visto di peggio, forse il migliore dei suoi.

Brignola 4,5 - Occasione persa. De Zerbi lo sceglie al posto di Berardi, non al meglio. Non ci si accorge della sua presenza. (Dal 46' Berardi 5 - Entra in campo per svegliare i suoi, missione fallita. Ha l'attenuante della condizione non ottimale).

Babacar 5 - Palle giocabili: zero, o quasi. Però non si aiuta più di tanto. (Dal 76' Matri s.v. -).

Boga 5 - Qualche spunto pregevole, tante pause. Meglio a gara in corso.