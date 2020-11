Le pagelle del Sassuolo - Locatelli metronomo perfetto, ma è Lopez strappare gli applausi

vedi letture

FINALE: Napoli 0, Sassuolo 2.

Consigli 7 - Si fa perdonare alla grande una grave ingenuità, parando tutto quello che piove in area di rigore. Altra prova da leader, portiere spesso sottovalutato.

Ayhan 6,5 - Si adatta perfettamente al 3-4-2-1 scelto oggi da De Zerbi per frenare l'animo ardente del Napoli di Gattuso. Dalle sue parti Lozano si nota pochissimo.

Chiriches 7 - Gioca una partita superba da ex, dando ragione a De Zerbi che più volte ha lamentato la sua assenza nella scorsa stagione. Dall'88' Marlon sv.

Ferrari 7 - Totalmente a suo agio nel modo di giocare di De Zerbi, grazie al suo sinistro vellutato. Il modulo a tre lo libera di eccessiva pressioni difensive, imposta alla grande e la sua maturità si nota, eccome.

Rogerio 6,5 - Inizia fortissimo e, come è logico che sia, cala alla distanza. Liberato da eccessivi compiti difensivi mette in crisi Di Lorenzo con la sua progressione.

Maxime Lopez 7,5 - Che gioiello in pieno recupero! Dopo una gara davvero di grande personalità, l'ex OM si inventa una giocata da cineteca che fa infuriare ancora di più Gattuso.

Locatelli 7,5 - Centrocampista totale, non si limita alla regia ma agisce da vero e proprio collante tra i reparti, gestendo alla perfezione i tempi della gara e giostrando il gioco a proprio piacimento. Il rigore, perfettamente eseguito, nella sua prima da capitano è la ciliegina sulla torta di

Muldur 5,5 - Molto negativo il suo primo tempo: Lozano lo pressa a tutto campo e le palle perse sono numerose, addirittura subisce un sombrero da Hysaj. Meglio nella ripresa, quando si limita al compitino. Dall'81' Kyriakopoulos sv.

Traorè 6 - Apprezzabile il suo feeling con Boga: buona parte dei pericoli nel primo tempo nascono dai loro duetti. Tra le linee dà diversi grattacapi al Napoli. Dal 68' Defrel sv.

Boga 6 - Primo tempo di ottimo livello, quando l'azione è bloccata i suoi dribbling riescono a creare il pericolo dal nulla. Cala, comprensibilmente, nella ripresa: tornava infatti titolare dopo diversi mesi.

Raspadori 6,5 - Difficile chiedergli di più: a fine partita il computo delle conclusioni in porta è lo stesso del pre-partita (0) ma si guadagna il rigore e gioca in modo molto generoso in un ruolo che non gli calza a pennello. Dall'88' Bourabia sv.