Le pagelle del Sassuolo - Magnanelli, errore che pesa. Boga ispirato

© foto di www.imagephotoagency.it

Pegolo 6 - Sul gol di Insigne non può nulla, col pallone che parte da vicino e si insacca sul secondo palo. Una buona parata nel primo tempo, gestione attenta nella ripresa.

Demiral 6,5 - Il migliore fra i tre centrali di De Zerbi. Da applausi, nel primo tempo, una chiusura in scivolata su Mertens lanciato a rete da Insigne.

Ferrari 6,5 - Come il collega di reparto Demiral, si rende protagonista di una bellissima chiusura nel momento di maggior pressione del Napoli. Buone chiusure di testa e grande attenzione.

Peluso 6 - Guida la difesa con personalità, facendo vedere attenzione e concentrazione nell'arco di tutti i 90 minuti.

Lirola 6 - Buon prestazione nonostante qualche sbavatura di carattere tecnico. Più bloccato rispetto a Rogerio, in fase difensiva non commette errori.

Duncan 6 - Corre avanti e indietro decide di volte, preoccupandosi di difendere ma facendosi vedere anche in appoggio in fase offensiva. Non sempre con la giusta precisione. (Dal 90esimo Locatelli sv).

Magnanelli 5 - Gara di sacrificio e copertura in aiuto ai compagni. Ma sul voto pesa come un macigno l'errore che di fatto regala a Insigne il pallone dell'1-1.

Rogerio 6,5 - Spinge con continuità nell'arco dei 90 minuti, servendo assist per i compagni e provando anche la conclusione da fuori allo scadere del primo tempo. Anche nella ripresa buon apporto in entrambe le fasi.

Berardi 7 - E' in giornata e lo si vede fin dalle prime battute. Nel primo tempo guida il gioco della squadra prendendo spesso e volentieri l'iniziativa in appoggio ai compagni. Nella ripresa segna da opportunista il gol dell'1-0. (Dall'85esimo Babacar sv).

Djuricic 6 - Ha poche occasioni per far male, nonostante la sua sia la casella del centravanti. Si rende comunque molto utile nel far giocare la squadra, soprattutto con i dialoghi nello stretto con l'ispirato Berardi. (Dal 76esimo Bourabia sv).

Boga 7 - Una spina nel fianco per il Napoli dall'inizio alla fine. Nel primo tempo si rende protagonista di due grandi spunti che impensieriscono Ospina. Nella ripresa avvia il contropiede che porta alla rete di Berardi.