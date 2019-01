Le pagelle del Sassuolo - Magnani e il centrocampo non sbagliano nulla

Inter-Sassuolo 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Consigli 6,5 - Sicuro nelle parate, crea qualche apprensione nella gestione del pallone coi piedi. Ma De Zerbi gli chiede di non buttare mai via la palla e il numero 1 esegue, creando qualche brivido ma riuscendo comunque a dare sicurezza alla squadra.

Lirola 6 - Cerca spesso il fraseggio con Berardi nel primo tempo, arrivando con buona continuità sul fondo. Nella ripresa limita un po' le sortite offensive e pensa più a contenere Perisic.

Peluso 6 - Qualche errore nella gestione del pallone, come in avvio di ripresa quando rischia il pasticcio con Consigli. Ma la difesa neroverde regge ed il merito è anche della sua esperienza.

Magnani 6,5 - Ottima prestazione del numero 23 del Sassuolo. Icardi non è nella sua miglior giornata, ma lui lo anticipa praticamente sempre sia che ci si trovi a centrocampo sia all'interno dell'area piccola.

Rogerio 6,5 - Autore di un grande primo tempo. Spinge con qualità e si rende protagonista di almeno 3 chiusure degne di nota. Un passo in avanti importante anche dal punto di vista della personalità.

Duncan 6,5 - Partita tatticamente perfetta. A centrocampo fa valere i suoi muscoli e spesso col suo mancino prova a verticalizzare per gli attaccanti. Ma il contributo principale lo da in fase difensiva, andando sistematicamente a raddoppiare sugli inserimenti nerazzurri, soprattutto di Perisic. (Dal 73esimo Bourabia 6 - Entra in campo con buona personalità, sebbene il suo cambio non fosse inizialmente nei piani di De Zerbi. Nel finale poteva forse sfruttare meglio una palla sporca dentro l'area nerazzurra).

Sensi 6,5 - Sempre elegante, sia nella corsa che nella gestione del pallone. Prestazione di spessore in mezzo a Vecino, Brozovic e Joao Mario, interrotta solo da un problema fisico alla caviglia. (Dal 76esimo Magnanelli 6 Entra a freddo per l'infortunio di Sensi e se la cava senza grossi problemi).

Locatelli 6,5 - Fisicità, corsa, qualità e personalità. In quello che fu anche il suo stadio l'ex Milan si rende protagonista di un'ottima prestazione, completa sotto tutti i punti di vista. Peccato per quell'errore sottoporta nel primo tempo.

Berardi 6 - Le azioni offensive, nel primo tempo, vengono spesso e volentieri portate a termine dal capitano. Ma la mira non è delle migliori, anche perché l'Inter lo costringe spesso a calciare da fuori area.

Djuricic 6 - Ci prova con gli strappi palla al piede e il fraseggio stretto, ma non è sempre preciso. A volte si perde in preziosismi inutili, ma quando duetta con Boateng è spesso pericoloso. (Dal62esimo Boga 6,5 - Avrebbe sui piedi la palla gol decisiva, ma Handanovic si supera e salva a pochi secondi dalla fine. Entra bene in partita, con qualità nelle giocate).

Boateng 6,5 - Direttore dell'orchestra neroverde, arretra spesso dalla posizione di punta centrale per giocare fra le linee e mette in costante difficoltà la difesa dell'Inter. Sua l'occasione più nitida dell'intera partita.