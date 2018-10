Le pagelle del Sassuolo - Missile Marlon. Bene Berardi, male Di Francesco

Sassuolo-Bologna 2-2 (2' Palacio, 16' Marlon, 56' Mbaye, 85' Boateng)

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Consigli 6 - Può poco sui due gol del Bologna, anche se sul secondo manca leggermente di reattività. Per il resto sicuro sia nelle uscite che nelle ripartenze con i piedi.

Marlon 6,5 - Bellissimo il gol che porta la gara sull'1-1, con un siluro dai 30 metri. Peccato che sul raddoppio di Mbaye la sua marcatura su Gonzalez potesse essere più stretta. Buona prestazione, comunque.

Magnani 5,5 - Pronti via si fa bruciare subito da Palacio che porta il match sull'1-0. Si riprende in fretta e guida con buona personalità la difesa di De Zerbi. Ma quella disattenzione sul primo gol pesa nell'economia della partita.

Ferrari 5,5 - Come il compagno di reparto, acquisisce sicurezza col passare dei minuti. Sbroglia un paio di situazioni complicate in area, ma in generale non sembra sicuro come in tante altre occasioni.

Di Francesco 5 - Schierato esterno in un centrocampo a 4, l'ex della sfida sente probabilmente la pressione e non lascia il segno. Almeno non in positivo. Male nel primo tempo, quando a tu per tu con Skorupski prova a servire Berardi ma favorisce solo il rientro di Poli cestinando un'occasione colossale. (Dal 63esimo Boateng 6,5 - Entra e a freddo batte il rigore che regala il pari ai suoi. Subito dopo prova l'acrobazia ma manca il pallone. Presente nell'assalto finale neroverde)

Magnanelli 6 - Ordinato e preciso. Prova a dettare i tempi alla squadra, spesso con la giusta precisione. E i compagni lo cercano con fiducia.

Bourabia 6,5 - Nel primo tempo mette a tu per tu Di Francesco-Berardi con Skorupski. Crea spesso superiorità a centrocampo grazie ai suoi strappi, nella ripresa colpisce una traversa sul risultato di 2-2.

Rogerio 5 - Spinge tanto, raramente con la giusta cattiveria. Dalla sua parte, nel primo tempo, arrivano parecchi cross degli esterni rossoblù, come in occasione del gol o del palo di Santander.

Berardi 6,5 - Attivo su tutto il fronte dell'attacco neroverde. Conclude in un paio di occasioni anche se con poca precisione, meglio in versione uomo assist, come nel caso del primo pareggio di Marlon. Tante buone giocate di qualità.

Babacar 5,5 - Il meno attivo dei tanti giocatori offensivi mandati in campo da De Zerbi. Prova a trovare la zolla giusta ma i compagni lo cercano poco, finendo per toccare pochissimi palloni negli oltre 70 minuti giocati. (Dal 72esimo Matri 5,5 - Entra per provare l'assalto finale e cercare la vittoria. Si divora, per colpa dell'intervento provvidenziale di Helander, il gol del possibile successo a 30 secondi dal termine sparando alto).

Djuricic 6 - Nel primo tempo è il più attivo dell'attacco neroverde. Quasi tutte le azioni pericolose partono dai suoi piedi o passano per i suoi duetti con Berardi. Mette in difficoltà la difesa rossoblù, anche se nella ripresa cala vistosamente di condizione. (Dal 79esimo Sensi 6 - Si procura il rigore poi trasformato da Boateng per il 2-2 finale. Tanto basta).