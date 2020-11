Le pagelle del Sassuolo - Momento d'oro per Berardi. Chiriches un gigante, Locatelli in calo

vedi letture

Consigli 6,5 - Sempre attento e reattivo, quando non arriva sul pallone viene aiutato dai pali.

Toljan 5 - Tanti errori, troppi, per il difensore del Sassuolo che viene richiamato in panchina a metà ripresa.(Dal 64' Ayhan 6 - Entra bene e porta maggior sicurezza al reparto)

Chiriches 7 - Il migliore in difesa per il Sassuolo. Gioca di anticipo, scivolate perfette ed efficaci. Un gigante insuperabile.

Ferrari 6,5 - Insieme al compagno di reparto ingabbia gli attaccanti del Verona.

Rogério 6 - Gara ordinata e senza sbavature soprattutto in fase difensiva.

López 6,5 - Giocate di classe e qualità per il folletto del Sassuolo. Un giocatore di livello superiore, una gioia per gli occhi. (Dall'80' Obiang S.V)

Locatelli 5,5 - In calo rispetto alla ultime, splendide, prestazioni.

Berardi 7,5 - Continua l'ottimo momento di forma per il capitano del Sassuolo: suo l'assist vincente per la rete di Boga. Nella ripresa chiude i conti con una splendida rete che porta il Sassuolo in testa alla classifica per la prima volta nella sua storia.

Djuricic 5,5 - Giornata no per il talento del Sassuolo, che non riesce mai ad entrare nel vivo della partita. (Dal 74' TraoreS.V)

Boga 7 - Alla prima occasione punisce il Sassuolo. Lasciato incredibilmente libero di calciare, manda il pallone sotto l'incrocio con un bellissimo destro a giro. (Dall'80' Marlon S.V)

Raspadori 5,5 - Sostituire Caputo non è facile per nessuno. Il giovane talento paga anche la stanchezza dopo i tanti impegni con la nazionale. (Dal 74' Muldur S.V)

Roberto De Zerbi 7 - Nel primo tempo viene imbrigliato da Juric, nella ripresa cambia e chiude la partita grazie al solito Berardi. Il suo Sassuolo gioca bene, fa divertire e per la prima volta è in testa al campionato di serie A.