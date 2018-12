Le pagelle del Sassuolo - Non funziona nulla in difesa: Lemos dura 45'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Consigli 6 - Spiazzato da Perotti, superato da Schick e messo a terra da Zaniolo. Serata difficile, ma ha poche colpe.

Marlon 5 - Da terzino destro non convince: zero apporto alla fase offensiva, troppo molle quando c'è da difendere.

Lemos 4,5 - Un brivido ad ogni pallone toccato: la retroguardia neroverde gioca alta e rischia tanto, la Roma ne approfitta. Dal 46' Lirola 6 -

Ferrari 4,5 - Comincia malissimo la partita col fallo da rigore su Schick e non la prosegue benissimo. Zaniolo lo fa secco troppo facilmente in occasione del tris.

Dell’Orco 6 - Inizia forte, spingendo sull'acceleratore sulla corsia mancina, dove Florenzi non è in grande condizione. Cala alla distanza.

Bourabia 5,5 - Stasera non va neanche lui: corre tanto ma spesso male e il pressing della Roma lo manda in confusione.

Magnanelli 5,5 - Scandisce il gioco al suo ritmo, ma il pressing alto della Roma lo mette sovente in difficoltà.

Djuricic 5,5 - Tocca tanti palloni, ma con poco costrutto: dotato di grande tecnica, ha la colpa di rallentare troppo spesso l'azione neroverde. Dal 59' Di Francesco 6 - Prova a dare un dispiacere a papà appena subentrato, Olsen gli dice no.

Berardi 6 - Vispo, in forma: crea lo spazio col suo movimento, lo occupa col pallone tra i piedi, crea pericoli e conclude in prima persona.

Babacar 6 - Almeno ci prova: è l'ultimo ad arrendersi e nel finale di gara ottiene il meritato premio, il gol della bandiera.

Brignola 5 - Non pervenuto: non che non si impegni, tutt'altro, semplicemente non incide. Dal 63' Locatelli 6,5 - Dà geometria ad un centrocampo in difficoltà, che arriva sempre secondo sul pallone. Bello l'assist per Babacar.