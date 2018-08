Le pagelle del Sassuolo - Ok Berardi-Boateng, esordio amaro per Marlon

Risultato finale: Cagliari-Sassuolo 2-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Consigli 6 - Può solo osservare inerme le due prodezze di Pavoletti. Il salvataggio nel finale su Barella passa inizialmente in sordina, ma vale di fatto come un gol: una manciata di secondi più tardi Boateng trova il pari dagli undici metri.

Lirola 5,5 - Quando vede un corridoio non esita ad attaccarlo, ma è sostanzialmente inoffensivo nei metri finali. Qualche appoggio sbagliato e un paio di sbavature in fase di contenimento fanno il resto. (Dal 79' Babacar 6 - Guadagna il rigore che vale il pari definitivo).

Ferrari 5,5 - Sovrastato da Pavoletti sul primo centro sardo. A tratti duetta a dovere con i compagni di ventura, ma compie un passo indietro rispetto alla bella serata del Mapei contro l'Inter.

Magnani 6 - Non naufraga quando la fase di rottura neroverde si fa caotica e in un paio di circostanze esce in bello stile dalla mischia con buoni anticipi. Il futuro è dalla sua: candidatura importante per la titolarità nel prosieguo della stagione.

Marlon 5 - Un doppio giallo che sa di beffa nel giorno dell'esordio. Lettura di Pairetto a parte, la sua serata è emblema del vorrei, ma non posso: doti indiscutibili offuscate da una gestione poco saggia dei novanta minuti. Acerbo, ma futuribile.

Sensi 6,5 - Al rompete le righe è il più in palla dei suoi e lo dimostra con l'incursione rimpallata da Cragno dopo appena sette minuti. Illuminante il lancio per Berardi che ringrazia e fa 1-1. Rilevato da Rogério dopo cinquantasette primi. (Dal 57' Rogério 5,5 - Combina poco dopo l'ingresso in campo).

Locatelli 5,5 - Parte forte e al nono serve con uno splendido tracciante Sensi, che spreca. Involuzione graduale: rimedia un giallo per un blocco su Srna e soffre quando giri della gara aumentano.

Duncan 5,5 - Non accompagna come vorrebbe le trame neroverdi. Nemmeno l'interdizione è brillante. Si perde nel traffico, isolandosi a tratti dalle iniziative dei compagni.

Berardi 7 - Primo tempo di sofferenza: sistematicamente defilato e nessuna connessione con Boateng. Dopo l'intervallo il lampo: asseconda lo splendido invito di Sensi con tempistica svizzera e fredda Cragno con la freddezza dei tempi d'oro.

Boateng 6,5 - Nella prima metà ha il merito di non sparire dai riflettori: si danna e semina il panico, quando può, nell'area rossoblù. Mattatore della serata con il penalty trasformato al decimo minuto di extra-time.

Di Francesco 5 - Un ritorno al passato con il dirottamento nella linea mediana a cinque. Buona propensione al sacrificio, ma non punge mai. Lascia il posto a Boga al minuto sessantanove. (Dal 69' Boga 5,5 - Ingresso che non smuove gli equilibri della gara).