Le pagelle del Sassuolo - Peluso in versione bomber, disastro Duncan

Sassuolo-SPAL 1-1 (43' Peluso, 68' Petagna)

© foto di Federico De Luca

Consigli 6 - Attento e concentrato durante tutto l'incontro, non deve compiere grandi interventi e viene trafitto solamente dal rigore di Petagna al 68'.

Demiral 6,5 - Ottimo esordio per il difensore turco, che parte dal 1' e offre una prestazione convincente da tutti i punti di vista. Troverebbe subito anche il suo primo gol italiano, ma Maresca annulla tutto per un tocco col braccio prima della sua conclusione ravvicinata.

Peluso 7 - Porta avanti il Sassuolo con una girata al volo da attaccante di razza su punizione di Sensi. Nonostante sia "solo" un difensore, ruolo che svolge alla grande nel resto del match.

Ferrari 6 - Prova senza sbavature per il centrale di De Zerbi, che non commette errori eclatanti e contribuisce a fermare le manovre avversarie con le giuste chiusure. Non partiva titolare dal 26 dicembre (ko per 3-1 con la Roma).

Adjapong 5,5 - Meglio nel primo tempo, cala come tutto il Sassuolo nella ripresa. Potrebbe sfruttare meglio gli spazi sulla fascia destra, ma non dimentichiamoci che è al rientro dopo oltre tre mesi di assenza per infortunio.

Sensi 7 - Ennesima conferma da parte del play-maker neroverde, sempre più leader di questa squadra: detta ogni tempo di gioco del Sassuolo e fornisce a Peluso un prezioso assist su calcio di punizione dalla sinistra (Dall'86' Di Francesco s.v.).

Magnanelli 5,5 - Non era andato malissimo al fianco di Sensi, ma ha il grande demerito di strattonare in area Floccari causando il rigore dell'1-1.

Djuricic 5,5 - Si vede poco, pochissimo, nel primo tempo. E De Zerbi lo sostituisce prontamente a inizio ripresa per cercare di rianimare la sua fase offensiva (Dal 62' Duncan 4,5 - Entra in campo per aiutare il Sassuolo nel momento più complicato della sfida, ma di lui si ricorda solamente un ingenuo doppio giallo rimediato tra l'89' e il 93' per due falli su Missiroli).

Rogerio 6 - Corsa e dinamismo sull'out di sinistra. A volte impreciso, ma indispensabile per il gioco sulle fasce dei neroverdi.

Boga 6 - Schierato a sorpresa titolare, ripaga la fiducia di mister De Zerbi con tante iniziative solitarie palla al piede. La strada è quella giusta, anche se manca ancora la migliore intesa coi compagni.

Matri 5 - Non pervenuto nel primo tempo e neanche nell'avvio del secondo, tra i peggiori in campo del Sassuolo (Dal 75' Odgaard 5,5 - L'allenatore di casa lo getta nella mischia per provare a cambiare le sorti di un finale in cui il risultato è ormai però già ampiamente scritto).