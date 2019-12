Le pagelle del Sassuolo - Perché togliere Duncan? Ingenuo Peluso

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Sassuolo-Napoli 1-2

Pegolo 6 - Non ha particolari colpe sui gol del Napoli. Nella ripresa viene preso di mira perché dopo il gol di Allan si gioca a una porta sola.

Muldur 5.5 - Meglio quando può attaccare rispetto a quando deve difendere. A inizio ripresa sfiora il gol del 2-0, nel finale di frazione non riesce mai ad arginare le discese di Insigne.

Marlon 6.5 - Quando c'è lui in campo la difesa del Sassuolo non va mai in affanno. Dal 51esimo Romagna 5.5 - Entra e dopo pochi minuti il Napoli trova il gol che dà tutt'altro volto al match.

Peluso 5 - Ingenuo in occasione del gol del pareggio, si lascia aggirare troppo facilmente da Allan e permette al brasiliano di firmare un pari che in quel momento non era nell'aria.

Kyriakopoulos 6 - Gran bel terzino di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro. Nel primo tempo costringe Di Lorenzo alla fase difensiva perché attacca sempre la fascia con lucidità e coi tempi giusti. In difficoltà negli ultimi venti minuti.

Obiang 5.5 - Bravo ma sfortunato. Macchia una buona prestazione con l'autorete che al 94esimo decide il match: sugli sviluppi di un corner, deposita la sfera alle spalle di Pegolo nel tentativo di anticipare Elmas.

Locatelli 6.5 - Da uno suo cross nasce il gol che sblocca la partita poco prima della mezz'ora di gioco. Spada e fioretto, è in costante crescita.

Duncan 6.5 - Prestazione da leader del centrocampo neroverde, il fulcro di una squadra che ha mostrato più idee, più organizzazione e maggiore coraggio. Inspiegabile la sua sostituzione. Dal 64esimo Djuricic 5 - De Zerbi lo inserisce per provare a dare maggiore peso offensivo al Sassuolo, ma nell'ultima mezz'ora è il Napoli ad attaccare e il suo ingresso non agevola la squadra.

Traorè 6.5 - Bambino prodigio. Si muove con naturalezza in tutti i ruoli del centrocampo e stasera, da trequartista, non ha dato punti di riferimento. Sul gol che sblocca la partita, si muove da seconda punta e sbuca coi tempi giusti alle spalle di Mario Rui per trafiggere Meret.

Boga 5 - Tra i peggiori questa sera al Mapei Stadium. Era tra i più attesi, ma sembra un pesce fuor d'acqua. Dall'83esimo Magnanelli s.v.

Caputo 6 - Serata difficilmente perché viene costantemente sorvegliato dai due centrali di difesa del Napoli. Fa tutto il possibile con generosità.