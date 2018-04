Le pagelle del Sassuolo - Politano gigante, Acerbi leader. Lemos delude

Risultato finale: Milan-Sassuolo 1-1

Consigli 7 - Un gigante al Meazza. Ultimo baluardo a tratti invalicabile di un Sassuolo coraggioso. Serie di guizzi pirotecnici sino ad arrivare al climax allo scadere: il gran volo sulla botta di Bonaventura.

Lemos 5 - Dà consistenza alla nomea di difensore sbarazzino con le sue marcature leggere. Acerbi e Peluso lo coprono nei limite del possibile, ma è lui a perdersi Kalinic sul pari rossonero. Regala una palla-gol anche a Bonaventura.

Acerbi 6,5 - Fanno cento con il Sassuolo. Personalità da vendere e prova da big contro l'ex. Ritorno ai fasti della scorsa stagione, vince parecchi duelli e gioca spesso d'anticipo.

Peluso 6,5 - Tiene a bada gli avversari che transitano nelle zone di sua competenza. Il margine d'errore è minimo, lui lo sa ed estrae dal cilindro una prova accorta e diligente, contro un cliente scomodo.

Lirola 5,5 - Il primo affondo ad inizio ripresa: conseguenza naturale dell'inerzia della gara. Difende con ordine, anche se in alcuni frangenti è male appostato. Prestazione in crescendo, ma potrebbe osare di più.

Mazzitelli 6,5 - Deve far legna ed è a suo agio quando la mette sul fisico. Un assist, un po' casuale, ma che inietta fiducia. Stoico nel finale, quando è costretto a stringere i denti, a cambi già esauriti.

Sensi 6 - Il fisico non è poderoso, il senso dell'anticipo sì. Mette ordine quando può nella confusione della mediana neroverde, arpiona qualche pallone, ed esce in bello stile da un paio di situazioni intricate. Lo rileva Cassata. (Dal 58' Cassata 5,5 - Poco coinvolto dopo l'ingresso).

Missiroli 5,5 - La costruzione è arrancante e lui ne fa inevitabilmente le spese. Può esibire poco in palleggio, si aggrega alla copertura corale dei compagni, ma non riesce a mettersi in mostra.

Rogério 5,5 - Qualche appoggio a sinistra non proprio da terzino brasiliano. Tanta abnegazione, ma Suso è superiore e lo fa ammonire. Iachini gli dà fiducia e lo richiama in panchina soltanto quando avverte un fastidio muscolare. (Dal 67' Dell'Orco 6 - Dà manforte alla difesa nel finale).

Berardi 5 - Solite montagne russe che non accennano a prender quota. Puntualmente rimontato nel lungo, più disorientato del compagno di ventura Politano. La condizione fisica deficitaria è un'attenuante significativa, ma non sufficiente. (Dal 54' Ragusa 6,5 - Cambia il volto dell'attacco e s'intende a meraviglia con Politano).

Politano 7 - Non si tira indietro quando la palla scotta. Prende per mano la squadra nelle fasi di maggiore affanno, e gela il Meazza con un meraviglioso destro di controbalzo. La nota più lieta della serata.