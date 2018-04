Le pagelle del Sassuolo - Politano il faro, la difesa traballa

Risultato finale: Sassuolo-Benevento 2-2

Consigli 5,5 - È forse troppo ingenuo sul sombrero di Diabaté, non può nulla sul tap-in del maliano, che vale il raddoppio. Uscite tendenzialmente solide e un paio di smanacciate scaccia-guai, poi il colpo che lo costringe al forfait. (Dal 77' Pegolo s.v.).

Peluso 5,5 - Superficiale sull'uno a zero sannita: è sorpreso dal preziosismo di Djuricic, che mette Diabaté a tu per tu con Consigli. La sanzione dopo tre minuti lo condiziona, ma poi si ricompone e alza il muro dopo l'intervallo.

Acerbi 6 - Anche lui sfigura nella nefandezza corale sul primo timbro di Diabaté, con il body-check che mette k.o. Guilherme. Sbavatura isolata, perché il senso dell'anticipo è al solito efficace. Buon lavoro anche sulle palle alte.

Dell'Orco 5,5 - Preferito allo sbarazzino Lemos, non sfrutta la chance come potrebbe. Qualche distrazione, è in ritardo sul raddoppio di Diabaté. È da affinare l'intesa con Acerbi e Peluso.

Adjapong 5 - Si riprende il binario destro, ma è timido e non punge. Luci e ombre in contenimento, è avulso dalla costruzione neroverde e non riesce a scardinare la retroguardia sannita sulla corsia di competenza.

Cassata 6 - Vivace in avvio: nelle prime battute cerca il golazo con una parabola che grazia Puggioni. Si riassesta alla distanza, quasi nascondendosi nel finale, soffrendo anche un po' di stanchezza.

Magnanelli 5,5 - Non in grande stile, il rientro dalla squalifica. Si prende un rischio enorme quando strattona Tosca ad un passo dall'area neroverde. Iachini vuole più spregiudicatezza dai suoi e lo sacrifica per Berardi. (Dal 61' Berardi 5,5 - Non incide dopo l'ingresso).

Missiroli 5,5 - Ricerca costante, quasi spasmodica del corridoio propizio per insinuarsi in area. Nonostante la rottura farraginosa dei sanniti, non trova sbocchi. L'unico squillo è un destro dal limite, che s'impenna. (Dal 70' Mazzitelli 5,5 - Fatica a mettersi in mostra).

Rogerio 5,5 - Diabaté gli sguscia alle spalle e sblocca la gara. Risponde allo stereotipo del terzino brasiliano, con una spinta costante e qualche scivolone in difesa. Tenuta fisica ok, da limare alcune letture.

Babacar 6,5 - Pare in sofferenza, ma il bottino finale gli dà ragione: due assist per il partner Politano. Battaglia ed è a suo agio quando la mette sul fisico, anche se non produce grandi insidie.

Politano 7,5 - È il grande protagonista di questo Sassuolo: doppietta che suggella il gran momento di forma, dopo il gol di San Siro. Agevole il tap-in, delizioso lo scavetto che ribalta (momentaneamente) la gara.