Le pagelle del Sassuolo - Prima gioia per Haraslin, Berardi ci ha preso gusto

vedi letture

Consigli 6 - Quasi inoperoso per tutta la partita, non può niente nel finale sulla potente conclusione di Barrow.

Müldür 6,5 - Gioca costantemente in attacco, una spina nel fianco per la difesa del Bologna. Suo il lancio perfetto per Berardi in occasione del gol del vantaggio del Sassuolo. Nel finale prende il giallo per aver tentato di sostituirsi a Consigli sul tiro di Barrow.

Chiriches 6,5 - Salvataggio strepitoso su Bani nel primo tempo. Un anticipo perfetto che vale come un gol.

Peluso 6,5 - Prestazione praticamente perfetta in difesa, gioca d'anticipo e annulla gli attaccanti del Bologna. (Dal 73' Ferrari S.V)

Rogério 6,5 - Un motorino instancabile sulla fascia, gioca quasi sempre nella metà campo avversaria.

Locatelli 6,5 - Gioca a testa alta, importa il gioco e recupera tantissimi palloni. Una prestazione praticamente perfetta. (Dall'80' Magnani S.V)

Magnanelli 6 - Corsa e sostanza in mezzo al campo.

Berardi 7 - Sblocca la partita con una perla di rara bellezza. Si libera di Tomiyasu con una finta e batte Skorupski con un potente destro che finisce sotto la traversa. (Dall'80' Bourabia S.V)

Defrel 6,5 - Per la prestazione vista oggi, avrebbe meritato sicuramente il gol. Fermato solo da Skorupski, costretto ad uscire nella ripresa per un problema fisico.(Dal 73' Traoré S.V)

Haraslin 7 - Trova il suo primo gol in serie A. SI fa trovare nel posto giusto al momento giusto e manda in rete un pallone rimasto pericolosamente nell'area di rigore del Bologna. (Dal 65' Boga 6 - Entra in campo nella ripresa e fa subito vedere di che pasta è fatto. Poi si limita a controlla il risultato insieme ai suoi compagni di squadra)

Caputo F. 6 - Resta a secco, ma la sua presenza in area è sempre un pericolo per la difesa del Bologna.

Roberto De Zerbi 7 - Terza vittoria consecutiva, una prestazione praticamente perfetta. L'attacco del Sassuolo costringe gli esterni del Bologna a restare sulla linea della difesa. In questo modo guadagna la superiorità a centrocampo e controlla così la partita.