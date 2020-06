Le pagelle del Sassuolo - Rogerio eroe a sorpresa. Boga da top club: entra e cambia la partita

Sassuolo-Hellas Verona 3-3 (51' Lazovic, 53' e 77' Boga, 57' Stępiński, 68' Pessina, 97' Rogerio)

Consigli 6 - Inoperoso per 45 minuti, può poco e niente sui tre gol del Verona nella ripresa.

Muldur 5,5 - Ha un cliente assai complicato da gestire come Lazovic, ma non rinuncia comunque ad attaccare con costanza sulla corsia di destra. Sulla sua prova pesa, però, l'errore in occasione del 2-1 firmato da Stepinski.

Magnani 6 - Stende Zaccagni e rimedia un giallo evitabile dopo 25 minuti, per il resto compiti di ordinaria amministrazione (Dal 75' Chiriches s.v.).

Peluso 5 - Tiene bene, almeno per un tempo. Ma a inizio ripresa la difesa del Sassuolo sbanda e il Verona ne approfitta in appena sei minuti. Goffo, a dir poco, quando rinvia addosso a Bourabia, spalancando l'autostrada che porta al 3-1 di Pessina.

Kyriakopoulos 5,5 - Spinge poco e niente: così facendo il Sassuolo non mostra mai il fianco a sinistra, ma ha quasi sempre un'unica soluzione di gioco (Dal 46' Rogerio 6,5 - Porta senza dubbio più verve nella fase offensiva del Sassuolo sulla sinistra, ma è troppo largo quando Pessina si inserisce verso la porta gialloblù per chiudere apparentemente la partita. Meriterebbe un 5,5, ma al 97' cala il jolly dalla distanza per l'inaspettato 3-3 e diventa così l'eroe che non ti aspetti).

Bourabia 4,5 - Un po' arrugginito nel primo tempo, con un paio di imprecisioni che lasciano presagire qualcosa di negativo. Fa ancora peggio infatti nella ripresa, quando si lascia superare troppo facilmente da Lazovic nell'1-0 e poi non si intende con Peluso fornendo involontariamente l'assist a Pessina per il 3-1 (Dall'81' Obiang s.v.).

Locatelli 6 - Non brilla così come tutto il Sassuolo, anche se gioca comunque una gara sufficiente per personalità e spirito di iniziativa.

Berardi 5,5 - Poco ispirato e mai davvero in partita: il lavoro sporco dei centrocampisti del Verona gli chiude quasi ogni spazio. Tenta di riaccendersi in extremis, ma Silvestri cala la saracinesca.

Defrel 5,5 - Partita abbastanza anonima per l'ex Roma e Sampdoria, del quale non si registra alcuna iniziativa particolare (Dal 71' Traorè 6 - Il Sassuolo, dopo il suo ingresso in campo, prende fiducia e prova a ribaltare il risultato sfavorevole).

Haraslin 6,5 - Alla prima da titolare, lo slovacco risponde con corsa, personalità e tecnica. È suo uno dei pochi tiri in porta del primo tempo, anche se la minor esperienza rispetto ai compagni di reparto lo costringe a uscire già nell'intervallo (Dal 46' Boga 7,5 - De Zerbi affida all'ex Chelsea il compito di scardinare la difesa gialloblù: mai scelta fu più azzeccata, visto che è proprio Boga a rispondere immediatamente al gol di Lazovic prima e segnare con una magia di destro il gol della speranza poi. Trascinatore).

Caputo 6,5 - Poco cercato nei primi 45 minuti della sfida, cresce alla distanza offrendo a Boga un perfetto scarico spalle alla porta per la sontuosa conclusione che vale il 2-3.

De Zerbi 6 - Il suo Sassuolo è una squadra un po' pazzerella: può vincere e perdere contro chiunque. Ma anche pareggiare, proprio come con Inter e Verona. Magari al 97' con un bolide da fuori di Rogerio... Questo 3-3 non è certo il risultato che l'allenatore neroverde avrebbe sognato per festeggiare il rinnovo, ma la dice ancora una volta lunga sull'imprevidibilità, nel bene e nel male, di una squadra che non molla mai.