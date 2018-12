Le pagelle del Sassuolo - Rogerio in barca, si salva Matri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Consigli 6,5 - Cinque gol subiti, almeno tre salvati. Fa il suo dovere, almeno finché può.

Lirola 5 - Soffre le avanzate dei propri dirimpettai, sia Castagne che Gomez.

Marlon 5 - Viene anticipato nettamente sull'1-0 da Zapata. Viene sostituito cinque minuti dopo per un problema fisico (dal 25' Peluso 5 - Affonda con tutta la barca)

Magnani 5,5 - Più di qualche problema con Zapata, bravissimo nel recuperare il pallone per il primo gol di Duncan.

Rogerio 4,5 - Anche lui ha più di qualche responsabilità, tra Barrow e Hateboer. Poi entra Ilicic e non la vede più.

Locatelli 5 -Parte bene con un bel passaggio per Matri. Poi sparisce come quasi tutti (dal 72' Bourabia s.v.).

Sensi 5 - Si fa vedere più per i falli a spezzare l'azione avversaria che non quando deve creare.

Duncan 7 - Due gol da trascinatore, quando deve calciare non ha problemi a prendersi le responsabilità. Sporca la sua gara tenendo in gioco Ilicic sul 4-2.

Berardi 5 - Parte benino, poi sfuma e si perde.

Matri 6 - Ottima gara da parte dell'ex Milan, che combatte e ha la possibilità di segnare per tre volte. Almeno una doveva metterla in porta (dal 57' Boateng 5 L'impressione è che il Sassuolo perda incisività con la sua entrata).

Di Francesco 5 - Il discorso contrario rispetto a Berardi, inizia male e cresce alla distanza. Un po' pochino.