Le pagelle del Sassuolo - Sensi top, bene Demiral. Lirola sfortunato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale: Udinese-Sassuolo 1-1

Consigli 6 - Poco impegnato nella prima frazione, nella ripresa deve salire in cattedra per evitare al Sassuolo di subire gol prima dell'80'. Incolpevole, invece, sul pari.

Demiral 6,5 - Ormai non è più una sorpresa, perché continua a collezionare una prestazione convincente dietro l'altra. Al 75' salva sulla linea la conclusione di De Paul, una giocata difensiva che vale come un gol.

Magnani 6 - Tremendamente efficace, riuscendo a fermare gli avversari quando si presentano nella zona di sua competenza. Resta negli spogliatoi causa infortunio. (dal 45' Peluso 6 - Usa l'esperienza per tenere in piedi la difesa neroverde, anche prima della reazione finale friulana).

Ferrari 6 - Si comporta bene nell'arco dei novanta minuti, tiene a bada gli attaccanti dell'Udinese senza farsi sorprendere.

Lirola 5,5 - Non demerita, ma sul giudizio non può che influire il tocco ad anticipare Okaka che batte Consigli. Un peccato per lo spagnolo, scivolato sulla classica buccia di banana.

Sensi 7 - Già ai tempi del Cesena piaceva ai top club e la crescita è costante ed esponenziale. Oggi interpreta al meglio il ruolo di trequartista, rappresentando una spina nel fianco degli avversari. Elegante nelle giocate, ha grande ritmo e anche freddezza quando necessario. Chiedere a Musso, visto il gol che stava per decidere la gara. (Dal 65' Locatelli 5,5 - Entra in campo senza forse dare il contributo atteso da mister De Zerbi).

Magnanelli 6 - Erige il muro fin dall'inizio, nonostante l'Udinese fatichi a creare nella prima parte di gara. Fa il suo dovere, come spesso accade.

Bourabia 6 - Cerca lo strappo per avere superiorità in fase offensiva, non sempre ci riesce per merito dell'Udinese.

Rogerio 6 - Spinge a fasi alterne, prestazione positiva anche se in altre circostanze ha fatto meglio.

Berardi 6,5 - Arriva all'appuntamento con tre gol segnati nelle ultime sei gare di campionato, è praticamente sempre nel vivo del gioco. Si disimpegna bene, con giocate intelligenti. Chiedere a Sensi per l'assist dello 0-1.

Boga 6,5 - Pericoloso in avvio con una percussione centrale, fermata solo da Ekong in scivolata. Vuole usare la sua tecnica e la velocità chiudere il match e trova anche il gol al 62', ma è tutto inutile perché in offside sul cross di Berardi. (Dall'84' Duncan sv - Pochi minuti in campo, il tempo di servire un buon pallone a Berardi che spara alto).