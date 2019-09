Le pagelle del Sassuolo - Sorride solo Berardi. Che disastro la difesa

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Roma-Sassuolo 4-2

Consigli 5.5 - La Roma affonda come una lama nel burro e lui viene sistematicamente esposto alle folate giallorosse.

Marlon 4.5 - Commette tanti errori: sul primo gol si muove in ritardo, sul terzo si fa infilare da Mkhitaryan. Ma a penalizzarlo è principalmente uno schieramento che nel primo tempo lo costringe perennemente all'unico contro uno con l'armeno. O, peggio, al due contro uno quando Kolarov decide di arrivare sul fondo.

Chiriches 4.5 - Non riesce a guidare una difesa che oggi è sembrata completamente allo sbando. Sconcertante la posizione della linea difensiva sul 4-0, poco sotto il centrocampo e con giocatori fuori posizione.

Ferrari 4.5 - Errore palese sul gol del 2-0, quello che in pratica dopo 19 minuti mette il marchio giallorosso sul match. Sul cross di Kolarov, Dzeko lo sorprende alle spalle e batte Consigli.

Peluso 4.5 - In balia di Justin Kluivert, che lo infila sistematicamente in velocità. Dal 70esimo Muldur 6 - Discreto impatto sul match nei minuti finali.

Duncan 5.5 - Non aiuta Marlon, non produce ripartenze degne di nota fino al 4-1. Nel finale, invece, un paio di azioni interessanti, tra cui quella che permette a Berardi di fissare il punteggio sul definitivo 4-2. Dall'83esimo Traorè s.v.

Obiang 5 - In mezzo al campo viene sovrastato, fisicamente e tecnicamente, da Veretout e Pellegrini.

Locatelli 5 - L'unico centrocampista che prova ad accompagnare la manovra quando il Sassuolo riparte, ma in fase di non possesso il suo apporto è nullo e De Zerbi lo richiama in panchina a fine primo tempo. Dal 46esimo Toljan 6.5 - Con il suo ingresso il Sassuolo è più organizzato, dà alla squadra più equilibrio.

Berardi 7 - La nota positiva, un voto frutto della splendida punizione realizzata al 53esimo e del gol del definitivo 4-2.

Caputo 5 - Invisibile per oltre un'ora. In una gara in cui è solo la Roma a fare la partita il centravanti del Sassuolo arriva al tiro per la prima volta al 68esimo, a risultato ormai già ampiamente segnato.

Defrel 5.5 - Contro la sua ex squadra si sveglia tardi, quando la Roma è ormai in controllo del punteggio.