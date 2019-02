Le pagelle del Sassuolo - Steccano Rogerio e Babacar. Bene Berardi

Genoa-Sassuolo 1-1

Consigli 6.5 - Quando è in sicurezza dà la netta impressione di divertirsi come un matto. Incolpevole sulla rete di Sanabria, straordinario sul tiro di Kouamé nella ripresa.

Lirola 6 - Dalla sua c'è Kouamé e non è certo un cliente facile. Poi, col 4-4-2, ha vita un po' meno complicata con Bessa che tende ad accentrarsi e a tenerlo meno basso.

Magnani 6 - Incolpevole complice dell'autoscontro difensivo che porta al vantaggio di Sanabria. Poco per bocciarlo, abbastanza per confermarne la crescita stagionale.

Peluso 6 - Scelto ancora al posto di Ferrari, Sanabria e Kouamé non sono clienti facili. Ha l'esperienza giusta per coordinare il lavoro di Magnani e per arginarli quando possibile.

Rogerio 5 - Una domenica non facile. Non riesce praticamente mai a spingere, da quella parte soffre tantissimo Lazovic: dai piedi dell'ex Stella Rossa partono le azioni più pericolose. Nel finale prende un giallo tendente al rosso.

Locatelli 6.5 - Benissimo il primo tempo, non eccelle nella ripresa ma gioca da calciatore già maturo e d'esperienza. Quello che a chi l'ha ceduto, leggi Milan, è mancato a lunghi tratti nel corso di questa stagione.

Sensi 6.5 - Buone geometrie, tiene la bacchetta del gioco per tutto il primo tempo. Poi prende una ginocchiata ed è costretto al cambio al rientro dagli spogliatoi. (dal 45' Bourabia 6.5 - Una castagna da fuori, Radu manda in angolo. Una conclusione dall'interno dell'area, Radu blocca bene. Davanti ha una buona diga ma entra bene in partita).

Duncan 6 - Strappa il pallone decisivo a Criscito, giocando una prima frazione in crescendo. Poi, nella ripresa cala e dalle parti di Radu mancano i suoi inserimenti e i suoi fendenti. Manda fuori giri i suoi sul gol di Sanabria ma è chiaramente involontario.

Berardi 6.5 - Tiene in pugno le azioni e le sortite del Sassuolo per tutto il primo tempo. Il Genoa poi trova la quadra e riesce ad arginarlo. Sta ritrovando la giusta maturità, anche a livello tattico.

Babacar 5 - La sponda per Locatelli che appoggia a Djuricic e segna. Poco altro: De Zerbi lo rimprovera fino alla sostituzione. Pomeriggio no: rallenta il gioco e manca un paio di ghiotti contropiedi in modo macchinoso. (dal 70' Boga 5.5 - Cambia tatticamente il Sassuolo che con lui passa allo schema col falso nueve. In ogni senso).

Djuricic 6.5 - Un gol segnato in un lampo. Una partita matura, dove ha inciso in un episodio soltanto ma quanto basta per meritarsi gli applausi di De Zerbi e dei tifosi neroverdi al momento del cambio (dall'83' Matri sv).