Le pagelle del Sassuolo - Toljan viene bucato, difesa da brividi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

SASSUOLO-ATALANTA 1-4

Consigli 6 - Mette i guantoni su Zapata, quando deve farlo. Poi però prende 4 gol: da valutare eventuali responsabilità sull'ultimo, per il resto non è colpa sua.

Toljan 4 -Nel primo gol viene ridicolizzato da Gomez, che gli fa passare il pallone sotto le gambe con semplicità. Poi buca l'intervento sullo 0-2, aggiustando la palla per Gosens.

Chiriches 4,5 - Viene anticipato da Gomez sull'1-0, ma la sua partita è sintetizzata dall'errore che apre la porta a Zapata: uno stop semplice che gli va indietro, fortuna che non viene sfruttato.

Ferrari 5 - Almeno prova a combattere, tanto da prendersi il giallo. Però si fa sentire quando la partita è già ampiamente in ghiaccio.

Peluso 4,5 - Hateboer gli mette a ferro e fuoco la fascia, quando poi devi tenere anche Ilicic la storia si fa dura. Sostituito (dal 45' Tripaldelli 6 - Dalle sue parti, nel secondo tempo, si sonnecchia).

Duncan 5 - Qualche palla la recupera anche, ma nel tourbillon nerazzurro anche lui ci capisce poco (dall'82' Magnanelli s.v.).

Obiang 4,5 - Discorso molto simile a quello del compagno di reparto sopracitato, ma lui dovrebbe dare una protezione in più. Che non esiste.

Bourabia 4,5 - Viene scippato più volte del pallone quando potrebbe essere più svelto. È il sintomo di una condizione mentale che non c'è (dal 45' Traoré 6 - Decisamente meglio di chi sostituisce, non ci vuole poi molto).

Berardi 5,5 - Prova a suonare la carica, con le buone - il tiro da fuori - oppure le cattive, cercando il contatto in area. Nel secondo tempo scivola nel momento di ricevere la palla, come a fotografare la serata difficile. È comunque il più pericoloso.

Defrel 5,5 - Non la vede proprio mai, almeno fino al gol, quando è bravissimo a girarsi in un fazzoletto.

Boga 5 - Un paio di accelerazioni, ma si perde nel momento di concludere.