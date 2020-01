Le pagelle del Sassuolo - Traore unico a salvarsi, Boga si accende a tratti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Consigli 6,5 - Senza di lui, probabilmente, il passivo sarebbe stato più ampio. Ci mette una pezza quando può, uno dei pochi a salvarsi nel naufragio.

Toljan 5,5 - Qualche timida sortita offensiva, non copre bene su Sema, che segna il raddoppio in totale solitudine. (Dal 75' Muldur s.v.).

Romagna 5,5 - Qualche sbavatura, arriva spesso in ritardo nelle chiusure e concede troppo agli avversari.

Ferrari 5 - Sbaglia diversi palloni e soffre molto la fisicità degli attaccanti di casa. Match da dimenticare in fretta.

Rogerio 5 - Nemmeno uno spunto degno di nota, la sua involuzione rispetto alla passata stagione è evidente. (Dall'86' Kyriakopoulos s.v.).

Magnanelli 5,5 - Il capitano prova a trasmettere grinta ai compagni ma finisce con l'affondare con tutta la nave. I centrocampisti dell'Udinese hanno un altro passo.

Obiang 5 - Sovrastato da Okaka in occasione della rete che sblocca il match, non riesce mai a dettare i tempi e dare qualità alla manovra.

Djuricic 5 - Molto mobile ma troppo evanescente. Non trova mai la posizione giusta e non riesce a incidere minimamente. (Dal 69' Raspadori 6 - Sbaglia in qualche situazione, ma almeno ci prova con un paio di conclusioni pericolose).

Traoré 6,5 - Sue le occasioni più pericolose per la squadra neroverde. Schierato sulla trequarti, l'ex Empoli viene fermato solo dall'insuperabile Musso.

Boga 5,5 - Primo tempo senza troppi sussulti, si sveglia nella ripresa, ma anche lui trova sulla sua strada il portiere argentino.

Caputo 5,5 - I centrali dell'Udinese non concedono spazi in area e allora cerca di giocare qualche pallone sulla trequarti. Utile alla squadra, ma poco incisivo: non tira praticamente mai.