Le pagelle del Sassuolo - Turati, esordio da applausi. Super Caputo-Boga

Turati 7 - Il tiro di Bonucci che sblocca la partita è imparabile. Bravissimo invece nel secondo tempo a deviare in calcio d'angolo una punizione molto potente di Cristiano Ronaldo. Strepitoso al 73' quando ha deviato un tiro di Dybala da distanza ravvicinata in corner. Esordio da applausi per il classe 2001.

Toljan 6 - Non soffre quasi mai in fase difensiva e si fa vedere spesso anche in avanti. Nel finale, quando la Juve alza il pressing, va più in difficoltà, con Cristiano Ronaldo che agisce molto di più sulla sua corsia.

Marlon 6 - Con Higuain non soffre molto, nel finale le cose si fanno più difficili ma regge sempre bene l'urto bianconero. Sufficienza piena per il centrale neroverde.

Romagna 5,5 - Sbaglia i tempi in occasione del rigore concesso per un suo fallo su Dybala. Macchia in questo modo una prestazione positiva, ma alla fine la sua ingenuità costa cara al Sassuolo.

Kyriakopoulos 6,5 - Spinge sulla sinistra ed è attento anche in fase difensiva. De Zerbi gli ha dato fiducia in una partita molto complicata e il greco non ha certo deluso il suo tecnico.

Magnanelli 6 - Mette la sua esperienza al servizio della squadra e alla fine il centrocampo del Sassuolo fa meglio di quello della Juventus. Ottima qualità e come sempre tanti muscoli.

Locatelli 6 - Non parte benissimo ma con il passare del tempo riesce a venire fuori e a dare una grossa mano ai suoi compagni in entrambe le fasi. Non si butta giù neanche dopo aver ricevuto il cartellino giallo.

Djuricic 6 - Prova sufficiente per il numero 10 che prova a rendersi pericoloso in tutto il primo tempo. Nella ripresa cala d'intensità e De Zerbi decide giustamente di inserire forze fresche. (Dal 72' Muldur 6 - Si limita al compitino nel momento in cui la Juve accelera).

Traoré 6,5 - Ottima prova in quello che in futuro sarà molto probabilmente il suo stadio. Dà sempre fastidio tra le linee e anche in fase difensiva si è reso molto utile ai suoi. (Dal 62' Duncan 6 -Rileva uno dei migliori in campo del Sassuolo e aggiunge muscoli e quantità al centrocampo neroverde).

Boga 7 - Splendido il pallonetto con il quale brucia Buffon. La sua partita è praticamente perfetta: salta sempre l'uomo e si rende pericolosissimo (Dal 90' Peluso SV).

Caputo 7,5 - Prima l'assist per il pareggio di Boga, poi il gol del vantaggio a inizio ripresa. Ottima partita per il numero 9 neroverde, decisivo e prezioso anche in fase difensiva.