Le pagelle del Siviglia - Diego Carlos Calimero, Banega principe. De Jong straordinario

SIVIGLIA-INTER 3-2

Bounou 7 - Sul rigore di Lukaku quasi ci arriva, è incolpevole quando Godin diventa torre e muove in orizzontale sulla punizione di Brozovic. Però poi fa buona guardia sia su Lukaku che in interventi aerei.

Jesus Navas 7 - Un motorino sulla sinistra, come se gli anni non fossero mai passati. Poi quando la palla gli arriva pennella arcobaleni che finiscono quasi sempre con mettere in difficoltà la retroguardia.

Koundé 7 - Granitico, giovane e pieno di forza, è praticamente insuperabile nell'uno contro uno. Sigilla la vittoria salvando sulla sortita di Alexis Sanchez che sarebbe finita in porta.

Diego Carlos 6,5 - Nella prima circostanza della partita fa capire che non sarà un match ottimo: Lukaku lo punta, lui lo tira giù quando è già in area. Erroraccio. Poi è protagonista negativo sul 2-2, ma anche prima rischia il rosso per un fallo di mani in area giudicato involontario. Ciononostante nel momento topico del match Calimero diventa il protagonista della storia (dall'86' Gudelj s.v.).

Reguilon 7 - Fa buona guardia dalla sua parte, anche perché D'Ambrosio non è così offensivo. Però la manovra si sviluppa principalmente dall'altra parte.

Banega 8 - Un Principe, porta il pallone e lo fa sparire a suo piacimento, i suoi calci piazzati sono sempre un pericolo. Partita straordinaria, verrebbe da fare colletta per non spedirlo in Arabia.

Fernando 6,5 - Di maniera e di governo, picchia e lascia molto spazio alle giocate delle sue mezz'ali, in particolare Banega che è il fulcro del gioco.

Jordan 6,5 - Anche lui usato più per difendere che per offendere, lasciando gli spazi agli altri centrocampisti. Lavoro oscuro comunque importante.

Suso 6,5 - Sulla sua fascia con Jesus Navas è un problema, perché va sempre a raddoppiare e poi lasciare lo spazio (dal 77' Vazquez s.v.).

De Jong 8 - Una doppietta da centravanti straordinario, con due colpi di testa che ricordano il miglior Bierhoff. Assoluto protagonista nonostante la sorpresa di vederlo negli undici titolari (dall'85' En-Nesyri s.v.)

Ocampos 6,5 - Gioca più che discretamente, trovando qualche volta la conclusione verso la porta. È pericoloso e dà l'impressione di potersi accendere (dal 70' Munir s.v.).

Lopetegui 7 - La fortuna è dalla sua. Perché se è vero che la sua squadra è molto forte, dall'altra parte segna con un autogol e con probabilmente il peggiore in campo.