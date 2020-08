Le pagelle del Siviglia - Il "Beautiful day" di Bono. Reguilon è un terzino da grande squadra

SIVIGLIA-MANCHESTER UNITED 2-1 - 8' Bruno Fernandes rig., 26' Suso, 78' De Jong

Bounou 8 - Il suo soprannome è Bono, inevitabile pensare a una canzone, ovviamente degli U2: "Beautiful day" è quella più attinente. Non è nemmeno titolare e non è nemmeno di proprietà del Siviglia, il suo cartellino appartiene al Girona. Para tutto, tiene in piedi una squadra che sembrava dover capitolare da un momento all'altro. Già era stato decisivo ai quarti, parando un rigore al Wolverhampton. È l'artefice di questa clamorosa cavalcata in Europa League.

Jesus Navas 7 - Un'ala prestata alla difesa. Ma che non ha dimenticato le sue attitudini offensive. Splendido l'assist della vittoria.

Koundé 6 - Gli attaccanti del Manchester United gli fanno girare la testa, fra dribbling e affondi. Barcolla ma non molla.

Diego Carlos 5 - Intervento in stra-ritardo che costa un rigore e mette in salita la partita del Siviglia.

Reguilon 7 - Il Real Madrid l'estate scorsa ha speso 48 milioni per Ferland Mendy: ma ce n'era davvero bisogno? Terzino che ha gamba e intelligenza. Ottimo a duettare con Ocampos e servire l'assist dell'1-1.

Banega 6.5 - Oltre 100 palloni toccati, questo rende l'idea di quanto sia importante per l'economia della squadra. Tantissimi contrasti, qualche pallone perso, uno di essi sanguinoso. Visto come è finita, gli viene perdonato.

Fernando 6.5 - Diga davanti alla difesa, dà una mano a un reparto in affanno e si immola anche in una conclusione avversaria.

Jordan 6 - Qualche buona invenzione, si rende pericoloso sui calci piazzati. (dall'87' Gudelj sv).

Suso 6.5 - Raddrizza una partita in salita col suo sinistro. E tanto basta per l'ex Milan che fa felice gli andalusi. (Dal 75' Vazquez sv).

El-Nesyri 5.5 - Unica nota stonata, è generoso ma mai pericoloso. (Dal 76' De Jong 7 - Entra e fa quello che deve fare: segnare. E la sua rete porta il Siviglia in finale).

Ocampos 6.5 - In Italia non ha lasciato il segno, a Siviglia si è trasformato. Confeziona con Reguilon il gol del pareggio. (Dal 55' Munir 6 - Generoso).

Allenatore Julen Lopetegui 7 - bravo e fortunato. Perché lo United per lunghi tratti domina ma la squadra è compatta resiste e finita la tempesta colpisce. La crescita di Ocampos e Suso è farina del suo sacco, così come quella di Reguilon.