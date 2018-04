Le pagelle del Southampton - Bednarek, esordio rovinato. Long lotta

Risultato finale: Southampton-Chelsea 2-3

McCarthy 6.5 - I pericoli arrivano dalle fasce laterali, con cross calibrati con accuratezza variabile. Il picco di pericolosità nel primo tempo si registra al 29', quando deve smanacciare lontano dalla porta il tentativo di gol Olimpico di Willian. Nella ripresa, prima di ripetersi sull'offensivo brasiliano, capitola tre volte nello spazio di nove minuti senza poter dire la sua.

Bednarek 6.5 - Esordio assoluto in Premier, con tanto di gol, rovinato dal guastafeste Giroud per il giovane polaco. Giornata che non si dimenticherà mai, non c' dubbio. Dal 92' Gabbiadini sv .

Yoshida 5.5 - Con ogni mezzo possibile relega Morata a nota margine del match. Va decisamente peggio quando deve prendersi cura di Giroud, che al primo assalto castiga il suo stacco a vuoto e accende un finale di gara infuocato.

Hoedt 6 - Bada al sodo, non guardandosi allo specchio appena c'è da pulire l'area da un pericolo con una spazzata. Tradito dal buco di Yoshida in occasione dell'incornata di Giroud.

Cedric 5 - Il film della partita si svolge esattamente sul lato del campo opposto al suo. Fino a che, come d'incanto, Willian decide di testare le sue qualità difensive mettendone in evidenza i problemi ballandogli davanti il samba.

Romeu 5.5 - Aggressività a parte, a volte eccedente nella scorrettezza, lo spagnolo non offre molto alla causa in sede di protezione del doppio vantaggio.

Hojbjerg 6 - Il suo tracciante ad illuminare Bertrand in occasione della rete del vantaggio stappa la gara, ma non scava in maniera decisiva il solco tra le due squadre. Non può opporre grande resistenza quando Christensen gli salta in testa prima che Giroud giri a rete il 3-2.

Bertrand 6.5 - Infiamma letteralmente la fascia, già bruciata dal sole primaverile di Southampton, fuggendo alla marcatura di Azpilicueta per poi offrire la gloria del gol dell'1-0 a Tadic. Imprendibile sulla fascia, ma a un certo punto non riesce più a 'strappare' quando l'iniziativa è tra i piedi degli ospiti.

Ward-Prowse 6.5 - Decisivo con i suoi break a centrocampo e i suoi cross al veleno che creano scompiglio e producono il 2-0. Impegna anche Courtois, andando a tanto così dal trovare la giugulare del match al 38'. Dall'80' Austin sv .

Tadic 6 - Oltre al gol, poi inutile ai fini del risultato, non riempie la partita con la giocate d'alta scuola che gli appartengono. Anzi, ricama troppo in area al 66' anziché trovare la giugulare della partita. Dall'83' Sims sv .

Long 6.5- Combattivo nel DNA, l'irlandese si esalta in partite in cui c'è da sgomitare per prendersi un posto al sole. Fa il suo e anche di più, andando a tanto così dalla gioia personale dopo un contropiede condotto in solitaria al 53'.