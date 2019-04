Le pagelle del Torino - Ansaldi decisivo, Sirigu di più

© foto di Federico Gaetano

GENOA-TORINO 0-1 - 58' Ansaldi

Sirigu 7.5 - Parata straordinaria nel primo tempo su Lerager. Si ripete a pochi minuti dalla fine su Kouamé.

Izzo 6.5 - Torna nel suo ex stadio senza lasciarsi andare all'emozione. Partita ordinata, senza errori.

Nkoulou 6.5 - I genoani sono pericolosi nel gioco aereo. Riesce a far giostrare il reparto senza farsi sorprendere.

Moretti 6.5 - Anch'egli ex di turno, ci mette il mestiere limitando Sanabria.

Aina 6.5 - Poco propositivo nel primo tempo. Mazzarri lo cambia di fascia nella ripresa e si rivela letale. La sua accelerata innesca il gol.

Rincon 6 - Solida e solita prestazione da rubapalloni.

Meite 6 - Parte bene, poi va in flessione. Ma fa sempre sentire il suo peso a centrocampo.

Ansaldi 7 - Primo tempo a giri bassi, rischiando anche grosso su Lerager che quasi va in gol battendolo sul tempo. Cambia fascia nella ripresa e segna il gol della pesantissima vittoria.

Berenguer 6.5 - Magistrale nel calamitare la difesa granata difendendo spalle alla porta. E servendo l'assist vincente per Ansaldi. (dal 71' Parigini 6 - Veloce e pericoloso, ha la palla del 2-0 che però spreca).

Baselli 6.5 - Inizialmente i maggiori pericoli per la porta di Radu arrivano da lui. L'unico che nel primo tempo lo impegna, nella ripresa calcia bene una punizione che termina a lato di poco, infine entra nell'ingranaggio dell'azione che porta al gol. (dall'84' Lukic sv).

Belotti 6.5 - Segnare al Genoa a Marassi è tabù. Ma è fra i costruttori del gol di Ansaldi e nei minuti di recupero quasi manda in gol Parigini.