Le pagelle del Torino - Ansaldi giù super, bene Zaza da subentrato

Risultato finale: Torino-Debrecen 3-0

Sirigu 6 - Una sola volta è impegnato e risponde presente.

Izzo 6 - Attento per tutti i 90', a volte un po' troppo irruento, ma solita prova di sostanza.

N'Koulou 6.5 - Ormai si conosce a memoria con Izzo. Bene anche in coppia con Bremer.

Bremer 6.5 - Ottima gara in fase difensiva: le prende quasi tutte di testa e alla fine dà l'assist a Zaza per la tripletta.

De Silvestri 6 - Dinamismo sulla fascia, qualche sbavatura in fase di non possesso, ma non molla fino alla fine.

Baselli 6- Buon primo tempo, cala alla distanza, ma è giustificato visto il periodo e i carichi di lavoro.

Meité 6- Troppo precipitoso alle volte, ma soprattutto nella prima parte si batte con vigore.

Ansaldi 7 - Il migliore tra i suoi: primo tempo super con cross a ripetizioni e il gol. Si assesta nella ripresa, ma quando si accende sono pericoli.

Falque 6.5 - Va a sprazzi, ma sempre di qualità. Esce per via di un problema fisico. (dal 75' Lukic s.v.- )

Belotti 6.5 - Il Gallo torna a cantare! Primo gol in Europa, coronamento di una partita di grande sacrificio. Non è al massimo, ma basta per Mazzarri.

Berenguer 6 - Primo tempo abulico rispetto agli standard, meglio nella ripresa dove va vicino più volte al gol. (dal 78' Zaza 6.5 - Entra, sfiora il gol, si fa ammonire e poi segna. What's else?)